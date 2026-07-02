El Athletic Club renueva a Mikel González como director general de fútbol hasta 2030

El directivo Mikel González continuará como director general de fútbol del Athletic Club hasta el 30 de junio de 2030 después de que la entidad de Ibaigane haya hecho efectivo este jueves el acuerdo alcanzado con el getxotarra para seguir al frente del área deportiva, a la que accedió el 22 de noviembre de 2022.

Con el vizcaíno en el puesto de máxima responsabilidad deportiva, el Athletic alcanzó un título de Copa y se clasificó para la Champions League hace dos temporadas, ambas con Ernesto Valverde como entrenador. Ahora, comienza un nuevo ciclo con el alemán Edin Terzic en el banquillo de San Mamés.

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Más allá de ser el máximo responsable de la confección de plantillas de los primeros equipos, las cesiones y traspasos, Mikel González siguirá "capitaneando" la ejecución del "plan estratégico de su área, con una visión fundamental a medio y largo plazo", en la que se incluye la incorporación de futbolistas de todas las categorías a Lezama.