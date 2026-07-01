Venezuela sigue los rescates a 7 días del terremoto,sin actualizar número de desaparecidos

Caracas, 1 jul (EFE).- Las labores de rescate continúan este miércoles a contrarreloj en Venezuela, tras cumplirse una semana del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, que ha dejado al menos cerca de 2.000 muertos y 10.571 heridos, según cifras del Gobierno, que no ha actualizado el número de desaparecidos.

Miles de civiles han conformado redes de ayuda, que incluyen la creación de páginas digitales con los nombres de los sobrevivientes o fallecidos, y han instalado centros de acopio para recibir donaciones y transportarlas a los necesitados, especialmente en el estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el más devastado por los terremotos, donde los daños son difíciles de cuantificar.

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La líder opositora María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos. Hasta el momento, la plataforma registra 40.668 personas que aún no han establecido contacto con sus seres queridos.

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, compartió una página web, venezuelanoestasola.com, en la que se pueden hacer donaciones en dólares a la cuenta de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) para el "Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela".

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En los últimos días, la ayuda internacional se ha ampliado para Venezuela, mientras grupos de rescate de varios países continúan en el terreno.

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española salió este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

A partir de las 72 horas bajan las probabilidades de encontrar a personas con vida, según expertos, por lo que algunos equipos de rescate se han comenzado a ir de Venezuela, como el grupo neerlandés de búsqueda y rescate urbano, que anunció este miércoles que da por concluida su misión en el país suramericano.

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Sin embargo, trascurridas las casi 160 horas, grupos de rescatistas continúan sus labores para encontrar a más personas con vida.

Hasta el momento, el Gobierno ha confirmado que 6.461 personas han sido rescatadas y que 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron totalmente.

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según el Gobierno. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarias y voluntarios en labores de rescate. EFE