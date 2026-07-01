Seis ecuatorianos son repatriados desde Venezuela tras los dos terremotos

Guayaquil (Ecuador), 1 jul (EFE).- El Gobierno ecuatoriano informó este miércoles de la repatriación de seis ciudadanos que resultaron afectados por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela la semana pasada.

Las personas llegaron a Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, la noche del martes, a abordo de un avión militar que por la mañana había llevado hasta el país caribeño 14 toneladas de ayuda humanitaria que habían sido recolectadas entre domingo y lunes en varios centros de acopio.

PUBLICIDAD

"Los compatriotas recibieron atención y acompañamiento por parte de funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y de Salud Pública, conforme a los protocolos establecidos", señaló la Cancillería en un comunicado.

Con ellos, ya son nueve personas las que han sido repatriadas desde Venezuela por el Gobierno. Las tres primeras llegaron a Ecuador el viernes pasado.

Además, unos 96 ecuatorianos se han registrado de forma voluntaria en formularios difundidos por el Ejecutivo para acceder a servicios consulares y atención.

Hasta el momento, el Gobierno no ha informado de ecuatorianos fallecidos por los terremotos en Venezuela, país con el que Ecuador tiene rotas las relaciones diplomáticas desde 2024.

Pese a eso, envió 108 bomberos de Quito y Guayaquil que ya están trabajando en labores de búsqueda y rescate en el país caribeño. EFE