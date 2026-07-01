Perú invertirá 4.726 millones de euros en las líneas ferroviarias Imata-Espinar-Cotabambas y Chinchero-Cusco

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú ha presentado los nuevos proyectos del Ferrocarril Imata-Espinar-Cotabambas y del Ferrocarril Chinchero-Cusco, en los cuales se invertirán un total de 5.376 millones de dólares (4.726 millones de euros).

Según se desprende del comunicado publicado en la Plataforma del Estado Peruano, los 405 kilómetros de longitud de la línea Imata-Espinar-Cotabambas costarán 4.524 millones de dólares (3.977 millones de euros).

Este primer proyecto creará un corredor logístico que integrará Arequipa, Cusco y Apurímac con el Terminal Portuario de Matarani, facilitando el transporte de personas y de producción minera hacia los mercados internacionales.

El Ferrocarril Chinchero-Cusco está presupuestado en unos 853 millones de dólares (749,9 millones de euros) y unirá el futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero con Cusco, antigua capital incaica declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983.

Esta última infraestructura beneficiará a más de 1,37 millones de ciudadanos, fortalecerá la conectividad del principal destino turístico del país y mejorará la movilidad de residentes y visitantes.

"Perú apuesta por el desarrollo ferroviario como una política de Estado y está construyendo las condiciones necesarias para convertir estos proyectos en motores de crecimiento económico e integración territorial", ha afirmado el viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro, durante el evento 'Cusco sobre Rieles: Oportunidades de Inversión para el Desarrollo Ferroviario'.

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"El desarrollo ferroviario requiere visión, innovación, tecnología y socios estratégicos capaces de acompañar al Estado en la construcción de infraestructuras a largo plazo. Por ello, estos proyectos representan una oportunidad concreta para la inversión privada", ha añadido.