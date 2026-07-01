Marta López señala directamente a Makoke tras la aparición de Kiko Matamoros en la lista de morosos de Hacienda

Como es habitual en estas fechas, la Agencia Tributaria ha hecho pública la lista de personas que no están al día con sus obligaciones tributarias y, entre los morosos más destacados -como Isabel Pantoja, Paz Vega, Bertín Osborne o Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero'- ha llamado la atención el regreso de Kiko Matamoros después de tres años fuera de la lista con una deuda que asciente a 600.000 euros.

Un nuevo varapalo para el tertuliano tras su condena a dos años de prisión por un delito de ocultamiento de sus bienes al fisco junto a Makoke en plena guerra mediática contra su exmujer -que le acusó de ser agresivo y controlador en '¡De Viernes!'- al que no ha tardado en reaccionar Marta López Álamo, que en su reaparición en la tercera edición de los premios de la Academia de Moda Española no solo ha dado la cara por su marido sino que además ha señalado directamente a la madre de Anita Matamoros.

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"El tema no es una novedad. Ya ha salido en varios años porque está intentando recuperar un bien que es suyo -haciendo referencia a la casa de la Finquilla que se quedó Makoke tras su separación a pesar de que habría sido Kiko quien la habría pagado- con el que con el que sé con el que puedes subsanar esa deuda y estar en la orden de sus obligaciones como ciudadano. Cuando lo recupere se paga a Hacienda y a todo lo demás. Y él, pues qué le va a hacer si hasta que no se resuelva...º ha sentenciado.

Como ha asegurado, al colaborador no le ha afectado ver su nombre en la lista de morosos "porque no tiene ninguna intención de no pagar o de no cumplir con sus obligaciones". "No le afecta porque no es culpa suya. Es culpa suya al haberlo hecho y por eso se le ha condenado a lo que se le ha condenado, a horquilla mínima repito, pero a recuperarlo y a solventarlo cuando le deje la justicia y cuando le dé la razón que yo confío en que se la va a dar" ha expresado rotunda.

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