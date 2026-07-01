Lenny Kravitz exhibe su eterna juventud en un concierto en Sevilla con todo vendido

Diego Márquez

Sevilla (España), 01 jul (EFE).- El artista norteamericano Lenny Kravitz ha encandilado al público sevillano con grandes éxitos como 'Are You Gonna Go My Way' en la Plaza de España, en un concierto con todo vendido en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, donde ha exhibido maestría con el ímpetu de una joven promesa.

PUBLICIDAD

Con más de tres décadas de carrera, cuatro premios Grammy y un estilo que mezcla rock, soul y funk, el neoyorquino, de 62 años, ha desembarcado en la capital andaluza con la gira 'Lenny Kravitz Live 2026', que lo está llevando a los principales escenarios del mundo.

Pasadas las 22.00 horas, conforme se fue la última luz natural, y la iluminación de la Plaza de España tomó protagonismo, Kravitz -guitarra eléctrica en ristre y ataviado con camisa de diseño para lucir pectoral, vaqueros de campana, botas y gafas negras- entonaba las primeras estrofas de 'Bring It On'.

PUBLICIDAD

Acompañado de guitarristas y batería, tenía al público de fieles seguidores en el bolsillo, y ya no lo soltó hasta que terminaron saltando con el 'Are You Gonna Go My Way'.

También le tocaron palmas al compás tras entonar con el cantaor flamenco Israel Fernández 'The Chamber'.

Ya en el inicio del concierto, pidió hacer palmas por si faltaba calor en la noche tórrida sevillana, antes de cantar 'Dig In'.

Con 'TK421' llegaba el sonido del saxofón a la fiesta, y Sevilla sonaba a jazz, la fusión de dos continentes hecha música en noche de 1 de julio.

'What the Fuck Are We Saying?', cantaba Kravitz abriendo el capítulo de baladas, que lo encumbró en el imaginario pop-rock de los años 90 del siglo pasado.

Siguieron sumándose instrumentistas a la fiesta, a veces interrumpida por los seguidores, a los que pasada la media hora de concierto saludó en español: "Sevilla, os quiero", dijo.

"Es una bendición para todos nosotros poder estar esta noche juntos", añadió antes de volver a ser aclamado y de inclinarse en señal de respeto.

Aprender y amar "Me hacéis sentir tan bien" en "otro día para aprender" y "amar", dijo combinando español e inglés antes de continuar con su repertorio.

Con un sonido imponente y movimientos estudiadamente sensuales, fue muy celebrado en la interpretación de temas como 'I Belong to You', 'Believe', 'It Ain't Over Till It's Over' o, ya en la recta final, 'American Woman' y 'Fly Away'.

Tras su 'Blue Electric Light Tour 2025', que englobó conciertos con todas las entradas agotadas en Europa, Sudamérica y Australia, y una residencia en Las Vegas (Estados Unidos), Kravitz continúa lo que la revista Billboard ha bautizado como la "Lennaissance": un periodo de resurgimiento creativo.

PUBLICIDAD

Artista libre, completamente libre, como le gusta decir que debe de ser el artista, Kravitz ya dio muestra de su saber hacer en la fusión el pasado lunes en el Starlite de Marbella (Málaga).

Fue el segundo de los tres conciertos agendados en España este verano, tras el del sábado 27 de junio en el Iberdrola Music de Madrid.

Todo ello en una gira que comenzó en Florencia (Italia), el 12 de junio en el Firenze Rocks, y que finalizará en agosto en Londres (Reino Unido).

EFE

dmg/amd