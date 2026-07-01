Jessica Pegula elimina a Sara Sorribes y se cita con Bouzas

Redacción deportes, 1 jul (EFE).- La estadounidense Jessica Pegula, cuarta favorita, acabó con el recorrido de la española Sara Sorribes, que desperdició cuatro puntos de set en la primera manga, y venció por 7-6 (6) y 6-1 para situarse en tercera ronda de Wimbledon.

Pegula, que tardó una hora y media en sellar el triunfo ante la española, que ha ganado dos de las cuatro veces que se han enfrentado, las dos primeras -Charleston tierra e Indian Wells pista dura- resistió al buen nivel de Sorribes. Después, ganó con autoridad el segundo set, cuando Sara acusó la pérdida del set.

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No dio muestras de su garra la española en el segundo parcial que certificó el triunfo de la cuarta jugadora del mundo que tiene en los cuartos de final su techo en el All England Club.

Pegula se enfrentará en tercera ronda a otra española, Jessica Bouzas, que alargó su idilio con el torneo de Wimbledon y por tercer año seguido alcanzó la tercera ronda en el All England Club al ganar a la ucraniana Dayana Yastremska por 6-3, 6-7(1) y 6-2.

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