Agencias

Dos personas suben a la cima del Empire State Building con una pancarta a favor de la paz

Guardar
Google icon

Nueva York, 1 jul (EFE).- Dos personas subieron sin permiso este miércoles a la antena de la cima del Empire State Building de Nueva York y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra, y posteriormente fueron detenidas.

Se trataba de un hombre y una mujer, ambos encapuchados, con el rostro tapado y vestidos de negro, que mostraron una pancarta a favor de la paz con el lema en inglés: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz".

PUBLICIDAD

Desde las imágenes captadas en helicóptero por medios locales, se ve cómo luego bajan de la antena de donde se colgaban y, en una plataforma cerca de la cima del Empire State Building, el hombre pide matrimonio a la mujer y se besan.

Posteriormente, ambas personas fueron detenidas.

Últimas Noticias

Agenda informativa multisoporte América para el miércoles 1 de julio de 2026

Infobae

Zelenski urge a la UE desde Dublín a impulsar su adhesión y adoptar más sanciones a Rusia

Infobae

Aliyev y Von der Leyen hablan de energía, transporte y el proceso de paz en el Cáucaso

Infobae

Petro autoriza la extradición a Chile de 'Larry Changa', fundador del Tren de Aragua

Petro autoriza la extradición a Chile de 'Larry Changa', fundador del Tren de Aragua

Al menos cinco muertos y 16 heridos graves por el incendio en un edificio de viviendas en Amberes

Al menos cinco muertos y 16 heridos graves por el incendio en un edificio de viviendas en Amberes