Cita mundial del aceite de oliva aborda en Lisboa la crisis climática y el mercado global

Lisboa, 1 jul (EFE).- La cita mundial del aceite de oliva abordará esta semana en Lisboa los efectos de la crisis climática y los desafíos del mercado global, en la segunda edición del Olive Oil World Congress (OOWC), que por primera vez se celebra fuera de España.

El encuentro, previsto los días 2 y 3 de julio en el Centro Cultural de Belém, reunirá a ministros de Agricultura de países productores, responsables institucionales, empresas, científicos y expertos internacionales para debatir el futuro del sector oleícola, marcado por la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático, la innovación tecnológica, la calidad, el consumo y la proyección internacional del producto.

PUBLICIDAD

La inauguración contará con la participación del ministro portugués de Agricultura y del Mar, José Manuel Fernandes, y del director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional (COI), Jaime Lillo, junto a representantes de otros países productores y administraciones vinculadas al sector.

El programa incluye sesiones sobre agricultura inteligente, inteligencia artificial, drones y datos aplicados al olivar; genética y mejora varietal; riego, suelo y fertilización; automatización y eficiencia energética en las almazaras; calidad y autenticidad del aceite; salud, gastronomía, comercio internacional, comunicación y marketing.

PUBLICIDAD

Portugal llega a la cita como uno de los países emergentes del mapa oleícola internacional. Según la organización, es el sexto productor mundial y el cuarto productor europeo de aceite de oliva, con una campaña 2025/26 estimada en 180.000 toneladas y más de 177.000 toneladas exportadas.

El congreso pondrá también el foco en el Alentejo, región que se ha convertido en referencia internacional del olivar moderno y de precisión, así como en la capacidad exportadora portuguesa y en el papel del aceite de oliva virgen extra como producto premium en los mercados internacionales.

PUBLICIDAD

La organización destaca que el OOWC busca reunir a toda la cadena de valor del aceite de oliva, desde la investigación y la producción hasta la gastronomía y la comercialización, en un momento marcado por la volatilidad de los mercados, las exigencias medioambientales y los cambios en los hábitos de consumo.

La primera jornada incluirá una conferencia inaugural sobre el futuro del aceite de oliva en un mundo cambiante, centrada en innovación, clima y demanda global, además de mesas sobre la almazara del futuro y una cata de aceites de oliva de diferentes orígenes.

PUBLICIDAD

El viernes se abordarán, entre otros asuntos, la relación entre aceite de oliva y salud, los modelos de negocio circulares, los créditos de carbono, las tendencias de consumo internacional y las estrategias de marca y comunicación para reforzar el posicionamiento global del sector. EFE