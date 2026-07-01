Agencia de salud de la Unión Africana: "El brote de ébola en RDC no está fuera de control"

Pedro Alonso

Nairobi, 1 jul (EFE).- El brote de ébola que azota al este de la República Democrática del Congo (RDC) no está "fuera de control", pese a ser la epidemia del virus con más muertes y casos confirmados el primer mes de la historia, asegura a EFE el director general de la agencia de salud pública de la Unión Africana, Jean Kaseya.

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Pero "hoy no podemos predecir cuándo podremos poner fin a este brote", advierte en una entrevista telemática con EFE Kaseya, jefe de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), desde la sede de la agencia en Adís Abeba.

La epidemia, declarada este 15 de mayo en el este de RDC, ha causado, de momento, 399 muertes y 1.333 casos confirmados. Y se propagó a Uganda, con veinte contagios, incluidos dos fallecimientos.

La semana pasada saltó la alarma en Francia, al dar positivo de ébola un médico que regresó al país de una misión en RDC.

PREGUNTA: ¿El ébola representa el mayor desafío de salud pública en África actualmente?

RESPUESTA: La respuesta es sí. Este brote de ébola es una fiebre hemorrágica, lo que significa que está causando numerosas muertes.

P: La epidemia parece expandirse más rápido que la respuesta. ¿Por qué?

R: Primero, no contamos con vacunas ni medicamentos aprobados (para la cepa de Bundibugyo, causante del brote). Segundo, el brote se produce en una zona de inseguridad donde operan grupos rebeldes.

Tercero, Ituri (epicentro del brote) es una provincia con alta densidad de población y (...) la gente se desplaza rápidamente de un lugar a otro, lo que también puede ser un factor importante de propagación.

Más de 1.150.000 personas viven en campamentos para desplazados internos, y el acceso a estos campamentos es un gran desafío (...). Si no abordamos la cuestión humanitaria, será difícil detener este brote.

P: ¿Está el brote fuera de control?

R: El brote registró el mayor número de casos confirmados y muertes si lo comparamos con brotes anteriores a las tres, cuatro y cinco semanas después de su declaración.

Pero no podemos decir que el brote esté fuera de control. El brote aún puede controlarse si brindamos todo el apoyo necesario para revertir la situación. La ventana de oportunidad es limitada, pero aún existe.

P: ¿Cuánto tiempo llevará controlarlo?

R: El punto álgido del brote aún no ha llegado. No podemos predecir hoy cuándo podremos terminar con este brote. Depende de muchos factores.

P: ¿Cuándo habrá una vacuna contra la cepa de Bundibugyo?

R: Actualmente, contamos con cuatro vacunas candidatas (...). Tengo la esperanza de que para finales de este año podamos contar con una vacuna aprobada si continuamos con los esfuerzos actuales.

P: ¿Es esta crisis un recordatorio para que África invierta más en su sector sanitario y reduzca su dependencia externa?

R: Así es. Durante mucho tiempo, los sistemas africanos dependieron del apoyo de socios externos. Ahora vemos que, por buenas o malas razones, estos socios externos están reduciendo su apoyo, y la consecuencia es que los países africanos no están preparados.

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Esto es una llamada de atención para que los líderes africanos inviertan más en su sector sanitario.

P: Si el brote hubiera surgido en Occidente. ¿Se habría desarrollado una vacuna?

R: Si este brote hubiera ocurrido en Europa o Estados Unidos, y conocemos estos brotes desde hace más de 19 años, le aseguro que ya tendrían vacunas y medicamentos disponibles. Pero no les interesó.

Pensaban que era un problema africano y que África no era una prioridad para ellos. Por eso, decimos que debemos cambiar esa mentalidad del pasado.

Ébola en Francia

P: Francia informó la pasada semana de su primer caso de ébola: un médico que volvió de RDC. ¿Qué significa ese contagio para la seguridad sanitaria de África?

R: Hablé por teléfono con la ministra de Salud francesa, Stéphanie Rist (...). Acordamos que no habrá prohibición de viajar y continuaremos los esfuerzos para detener el brote, pero también para aumentar la capacidad en los aeropuertos y en todos los puntos de entrada y salida para minimizar el riesgo de brotes en otros continentes o países.

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P: ¿Corre algún riesgo Europa por el caso de Francia?

R: En este momento, el riesgo es realmente bajo para los europeos.

P: Tras el caso francés, ¿qué opina sobre las medidas transfronterizas adoptadas contra la propagación del virus?

R: El ébola no es la covid. Con la covid, uno puede hacerse la prueba incluso sin síntomas y dar positivo. Con el ébola, si no se presentan síntomas, la prueba dará negativo.

En el caso de este médico francés, cuando volaba, no presentaba síntomas, al menos al cruzar la frontera. Los mecanismos establecidos no pudieron detectarlo. Fue cuando estaba volando y aterrizó en Francia. Entonces empezó a sentirse mal. Luego fue a la clínica y dio positivo.

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P: Varios países anunciaron prohibiciones de viaje para contener la expansión del virus. ¿Qué le parecen esas medidas?

R: No se han demostrado beneficios al implementarlas. Además, esto transmite un mensaje muy erróneo, porque cuando los países aplican principios de confianza y transparencia y se les trata así, otros países, ante brotes epidémicos, podrían no declararlos o no comunicarse de forma transparente. EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023536602, 8023536601, 8023536599)