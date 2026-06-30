Uribes traslada a los deportistas del CAR el compromiso del CSD con su bienestar y su futuro profesional

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha presentado este martes las becas, ayudas y recursos que el Gobierno pone a disposición de los deportistas de alto nivel para acompañarles en todas las etapas de su trayectoria en un encuentro en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid.

"Desde la preparación deportiva hasta vuestra incorporación al mercado laboral después de la retirada, el CSD tiene la obligación de daros certezas: de acompañaros en vuestra trayectoria deportiva y personal, de cuidar vuestra salud y de garantizar vuestro futuro profesional. Cuidar de vosotros es cuidar del talento que transforma nuestro país", afirmó Rodríguez Uribes en una sesión en el módulo cubierto de atletismo.

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Durante el encuentro, el CSD ha expuesto las principales medidas que favorecen la protección, el acompañamiento y el desarrollo integral de los deportistas de alto nivel a través de una mesa redonda conducida por Aauri Bokesa, atleta olímpica en Londres 2012, Río 2016 y Tokyo 2020 y asesora en el Gabinete de Presidencia.

En la mesa redonda han participado la subdirectora general de Mujer y Deporte, Bárbara Butragueño; el subdirector general de Ciencias del Deporte, Iñaki Melendro; el coordinador del área de colaboración empresarial de la Fundación Deporte Joven, Raúl Entrerríos, medallista olímpico en balonmano; la jefa de servicio del Programa de Atención al Deportista, Cristina Calvo; y la técnica de Alta Competición, Marta Angulo.

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Entre los recursos expuestos destacan las becas CSD Team España-ADO y ayudas del programa Team España Élite y Estratégico; las ayudas vinculadas a los resultados obtenidos en competiciones internacionales; y las ayudas para la cotización a la Seguridad Social.

Asimismo, el CSD impulsa la carrera dual mediante programas que facilitan la compatibilización del deporte de alto nivel con la formación académica y la inserción laboral; desarrolla ayudas específicas para la maternidad y la conciliación con el objetivo de garantizar la igualdad efectiva de oportunidades y pone a disposición de los deportistas servicios médicos especializados para la prevención, seguimiento y recuperación de lesiones, con especial atención a la salud física y mental. Además, el CSD ofrece programas de orientación para afrontar con mayores garantías la transición tras la retirada deportiva.

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Por su parte, el programa España Compite, que gestiona la Fundación Deporte Joven en colaboración con el CSD, permite atraer a empresas que apoyen los proyectos deportivos de los deportistas, reportando desgravaciones fiscales de entre el 45 y el 55% del importe de las donaciones realizadas, con destino a estas actuaciones.

España Compite facilita a los deportistas la obtención de ayudas para la preparación y participación en competiciones nacionales e internacionales, así como para el desarrollo de proyectos que impulsen su carrera dual.

URIBES: "SOMOS EL 'TEAM ESPAÑA'"

Durante su intervención, el presidente del CSD ha incidido en que la dedicación al deporte de alto nivel no puede convertirse en un obstáculo para el futuro personal y profesional de quienes representan a España en las competiciones internacionales.

"Queremos que podáis competir con la tranquilidad de estar construyendo también vuestro futuro. Que podáis cotizar a la Seguridad Social, estudiar una carrera, formar una familia si así lo decidís y, cuando llegue el momento de la retirada, contar con una red de apoyo que os acompañe. No somos dos mundos diferentes. Somos un mismo equipo: Team España", señaló Rodríguez Uribes.

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El presidente del CSD también ha subrayado la importancia de seguir avanzando en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el deporte de alto nivel, reforzando el apoyo a la maternidad y la conciliación familiar, para que ninguna deportista tenga que elegir entre su proyecto de vida y su carrera deportiva.

El encuentro ha servido también para conocer de primera mano la experiencia de algunos deportistas beneficiarios de estas medidas, como las esgrimistas Lucía Martín-Portugués y Araceli Navarro, el piragüista Paco Cubelos y los atletas Paula Sevilla y Deliber Rodríguez, quienes han compartido cómo estos recursos contribuyen a afrontar con mayores garantías los retos del alto nivel y a preparar su futuro más allá de la competición.

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El CSD repetirá estas jornadas en las próximas semanas en los Centros de Alto Rendimiento de León, Sierra Nevada y Sant Cugat. Con esta iniciativa, el organismo refuerza su compromiso con un modelo de deporte que sitúa a las personas en el centro de la acción pública y que entiende que el éxito deportivo debe ir acompañado de protección social, igualdad de oportunidades y garantías para el desarrollo personal y profesional de quienes representan a España.