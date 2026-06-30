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Milei se reúne con Flávio Bolsonaro y le traslada su apoyo para las elecciones generales de octubre en Brasil

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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha sostenido una reunión este lunes con el candidato ultraderechista a presidir Brasil Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien le ha traslado su respaldo de cara a los comicios que serán celebrados el próximo mes de octubre en el país lusófono.

"Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro", ha augurado Milei en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha escrito dicho texto citando una publicación de la Oficina del presidente argento en la que se vislumbra una foto de ambos.

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Con relación a dicho mensaje se ha pronunciado el propio Flávio Bolsonaro, quien ha aseverado, en similares términos, que "muy pronto, la ola azul también llegará a Brasil".

"Si en Argentina hubo motosierra, ¡en Brasil habrá un recorte drástico de los impuestos, de la burocracia y la corrupción!", ha insistido emulando el discurso de Milei el candidato a ocupar el Palacio del Planalto, hoy en manos del actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

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