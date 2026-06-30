Gestha pide más transparencia en la lista de morosos y duda de su eficacia para aumentar el cobro de deudas

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha reclamado mayor transparencia en la lista de grandes morosos publicada por la Agencia Tributaria (AEAT), al considerar que no permite conocer la causa real por la que las deudas dejan de figurar en ella.

En concreto, han instado a que el listado se complete con información sobre los importes efectivamente cobrados, las insolvencias definitivas y las deudas anuladas por resolución judicial.

A juicio de Gestha, buena parte de los nombres que integran la nueva lista corresponden a auténticos "desahuciados económicos", deudores que difícilmente llegarán a saldar sus obligaciones con la Hacienda Pública.

Por ello, los técnicos han insistido en la necesidad de que la Agencia Tributaria ofrezca una mayor transparencia sobre la gestión tributaria y aduanera, facilitando datos detallados sobre las cantidades recuperadas, las anulaciones de deuda y las insolvencias, tanto provisionales como definitivas.

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APENAS SE HAN RECUPERADO 220 MILLONES

Los técnicos han advertido en un comunicado de que únicamente se han recuperado 220 millones de euros correspondientes a deudores que figuraban en la lista publicada en 2025 y que han dejado de aparecer en la edición de 2026 por haber abonado sus deudas. Esta cantidad representa apenas el 1,4% del total adeudado.

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En opinión de los técnicos, estos datos ponen de manifiesto que el principal objetivo con el que se creó la lista de morosos --favorecer el pago de las deudas para evitar su exposición pública-- no se ha cumplido.

"Por el contrario, el listado se ha convertido en un registro que refleja año tras año la situación de los principales deudores con la Hacienda Pública, muchos de los cuales permanecen en él durante largos periodos, variando únicamente a medida que las deudas prescriben o son declaradas incobrables", han denunciado.

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