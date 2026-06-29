La UME aporta dos oficiales de enlace para la coordinación de las labores de rescate en Venezuela

La Unidad Militar de Emergencia (UME) aporta dos oficiales de enlaces que colaboran en la coordinación de las labores internacionales de rescate en los terremotos de Venezuela que han dejado al menos hasta el momento a 1.450 personas muertas y otras 3.150 heridas.

El cabo primero de la UME, Antonio Diosdado, ha explicado que esta unidad conjunta de las Fuerzas Armadas sigue trabajando tres días después de llegar al país para llegar a "todo aquel lugar" donde sospechan que hay posibles víctimas del doble terremoto.

PUBLICIDAD

También ha señalado que la UME trabaja en colaboración con el resto de países y organizaciones que han lanzado la ayuda. "Son equipos de rescate que se coordinan en el Centro de Coordinación de la Emergencia, donde nuestra unidad, la UME, también aporta dos oficiales de enlaces que colaboran", ha subrayado.

La UME, según ha detallado, trabaja en la coordinación que permite llevar las herramientas y los equipos necesarios a los lugares de trabajo donde más se necesita. "Es trabajo técnico, trabajo con perros, trabajo de retirada de escombros. Se manda a los equipos que tienen esas capacidades y así conseguir llegar lo antes posible a la víctima. Que, al final, es el objetivo de todo esto: salvar el máximo número de vidas posible", ha afirmado.

PUBLICIDAD