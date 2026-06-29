Una joven venezolana residente en Marín: "Parte de mi familia estaba en un edificio que se derrumbó"

Jennifer, una joven venezolana residente en el municipio pontevedrés de Marín, ha lamentado que "gran parte de su familia" estaba en uno de los edificios que se derrumbó tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado en la jornada del miércoles (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y Baleares) en Venezuela.

"Eran 11 personas y de tres ya sacaron sus cuerpos", ha dicho en declaraciones a los medios este lunes tras participar en el minuto de silencio convocado ante la casa consistorial de Marín.

"Los venezolanos siempre hemos sido personas de fe y esperanza. Entonces tenemos la fe de que todas las personas que están debajo de los escombros, nos den la noticia de que salieron con vida", ha indicado muy emocionada en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en el minuto de silencio.

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La joven ha remarcado que "hay que seguir ayudando" al pueblo venezolano que atraviesa esta gran tragedia, con 1.450 muertos y 3.150 los heridos, por el momento.