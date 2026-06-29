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Tribunal marroquí condena a 6 meses de cárcel en suspenso a activista de la GENZ 212

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Rabat, 29 jun (EFE).- La joven activista marroquí Zineb Kharroubi fue condenada este lunes a seis meses de prisión en suspenso por "incitar a cometer delitos mediante medios electrónicos" durante las protestas juveniles del movimiento GENZ 212 que se desarrollaron en el país magrebí a finales del año pasado.

Kharroubi fue condenada también por el Tribunal de Primera Instancia de Casablanca a pagar una multa de 5.000 dirhams (450 euros), según la sentencia publicada en el portal del Ministerio de Justicia.

La joven, residente en Francia, fue detenida el pasado 12 de febrero a su llegada al aeropuerto de Marrakech y trasladada a Casablanca, donde posteriormente quedó en libertad.

Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), unas 1.200 personas fueron procesadas por su relación con las protestas de la Generación Z, en algunos casos con condenas de hasta 15 años de prisión.

Las protestas comenzaron de forma pacífica el pasado septiembre para reivindicar mejoras en sanidad y educación, mayor justicia social y lucha contra la corrupción, pero días después se produjeron incidentes de violencia en algunas ciudades que causaron tres muertos y cientos de heridos. EFE

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