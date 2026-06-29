El GP de España de F1 desvela su plan de movilidad: "Madring será el circuito mejor conectado del calendario"

El Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará del 11 al 13 de septiembre en Madring, empezó este lunes a desvelar su plan "único" de movilidad para el evento, con el objetivo de que "más del 80% de los asistentes" utilice el transporte público para acudir al trazado, que pretende ser "el mejor conectado del calendario".

"Con una red de transporte público única dentro del calendario de F1, el objetivo es que más del 80% de los asistentes la utilice para acceder al circuito de forma rápida, cómoda y sin utilizar el vehículo privado", destacó el GP en un comunicado.

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Con acceso mediante Metro, autobuses de la EMT y Cercanías, a cinco minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a apenas 15 del centro de Madrid, el circuito ofrece "una conectividad excepcional dentro del campeonato".

El planteamiento del GP pretende "eliminar las congestiones de tráfico asociadas a los grandes acontecimientos deportivos, mejorar la experiencia de los aficionados y reforzar el compromiso del Gran Premio con la sostenibilidad".

El piloto español de F1 Carlos Sainz (Williams), embajador del Gran Premio de España, fue el protagonista de la nueva campaña, cambiando el monoplaza por el transporte público y realizando una de las rutas más directas para acceder al circuito: la Línea 8 de Metro, entre Nuevos Ministerios y Feria de Madrid.

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El madrileño bromeó asegurando que "el Metro es el único coche capaz de circular a 100 km/h por el centro de Madrid". Además, Madrid cuenta con la red de autobuses de la EMT, con más de 200 líneas y una flota cercana a los 2.200 vehículos que recorren más de 3.500 kilómetros de calles. Para el área de Valdebebas, Madring contará también con la red de Cercanías, lo que convierte al circuito en "el mejor conectado del calendario".

Así, la zona sur situada en Ifema Madrid dispone de conexión directa con Metro (Linea 8 Feria de Madrid), además de las líneas de autobuses EMT (120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125, 172). La zona norte de Valdebebas, que acogerá la mayor 'fan zone', está conectada mediante Cercanías (C-1) con la estación de Valdebebas a la que se puede llegar desde Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios, haciendo trasbordo en Chamartín (tren directo).

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Además, dispone de varias líneas de autobuses de la EMT (171,174, N2828) y la estación de Metro de San Lorenzo (Línea 4) está situada a unos 15 minutos a pie de la zona de las Cárcavas. Además, se habilitarán lanzaderas desde los principales puntos neurálgicos de la ciudad (Plaza Castilla, Avenida de América y Estadio Metropolitano).