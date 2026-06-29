AMP. Jódar deslumbra en su debut y se cita con Carreño en segunda ronda de Wimbledon

Los tenistas españoles Rafael Jódar y Pablo Carreño Busta superaron este lunes la primera ronda de Wimbledon 2026 y protagonizarán un duelo español en segunda ronda del tercer 'Grand Slam' del año, mientras que Alejandro Davidovich también sobrevivió al estreno con solidez y Jessica Bouzas y Sara Sorribes avanzaron con solvencia al cuadro femenino.

Jódar, de 19 años, superó su estreno en hierba y firmó una de las victorias más importantes de su joven carrera al imponerse al británico Felix Gill por 6-3, 6-3 y 7-5 en 1 hora y 56 minutos en el primer enfrentamiento entre ambos. El madrileño, que llegaba al gran torneo sobre hierba tras perderse sus primeras citas ATP sobre césped, mostró personalidad y una gran madurez para controlar el partido casi de principio a fin.

PUBLICIDAD

El español construyó el triunfo desde el servicio y la agresividad contenida. Terminó con siete saques directos, un 84% de puntos ganados con primer saque y 31 golpes ganadores por solo 20 errores no forzados, además de dominar claramente el balance total de puntos (103-73). También hizo daño en sus subidas, con un notable 69% de puntos ganados en la red, algo de suma importancia en el torneo.

El primer set quedó encaminado con una rotura en el tramo central y una sensación de control que apenas se le escapó. Gill sostuvo algunos turnos gracias al saque -acabó incluso con más aces que el español-, pero Jódar castigó cada intercambio largo y aprovechó la acumulación de errores del británico para cerrar el parcial en 36 minutos.

PUBLICIDAD

La segunda manga siguió un patrón parecido, ya que Jódar encontró otra rotura temprana y supo resistir cuando llegaron las dudas. Con 5-3 y servicio para cerrar el set salvó una bola de 'break', conectó algunos 'aces' en el momento de más presión y terminó por colocar el 2-0 tras media hora larga más de juego.

Parecía tener el encuentro completamente bajo control, pero el tercer parcial exigió una última prueba. Gill, invitado por el torneo, salió más agresivo y llegó a romper de inicio, aunque Jódar fue creciendo desde el resto. Después de dejar escapar varias oportunidades de quiebre, terminó encontrando premio en el undécimo juego y selló el triunfo al servicio con un último empuje para cerrar el 7-5 tras 50 minutos de resistencia británica.

PUBLICIDAD

Su siguiente rival será el también español Pablo Carreño, que regresó con autoridad al cuadro principal del grande británico y dejó fuera al canadiense Denis Shapovalov después de que este se retirase tras perder los dos primeros sets (6-3 y 7-6(7)) en 1 hora y 53 minutos.

El asturiano firmó un partido muy sólido desde la gestión de los momentos importantes. Apenas conectó un saque directo frente a los 14 de Shapovalov, pero compensó esa diferencia con consistencia, menos errores no forzados (20 por 29), mejor lectura desde el resto y una enorme capacidad para sobrevivir a los momentos de presión salvando las nueve bolas de rotura que concedió.

PUBLICIDAD

DAVIDOVICH TAMBIÉN AVANZA, MÉRIDA, CON MÁS FORTUNA

Por su parte, Alejandro Davidovich, el principal cabeza de serie de la 'Armada', el vigesimosegundo, avanzó igualmente a la segunda ronda con bastante firmeza tras batir al argentino Juan Manuel Cerúndolo en tres mangas por 6-4, 6-4, 7-6(2).

El jugador andaluz no notó el desgaste físico y mental por levantar el pasado sábado el primer título de su carrera, en la hierba de Mallorca, y mantuvo su buen nivel para deshacerse de su primer rival y citarse en segunda ronda con el húngaro Fabian Marozsan, al que precisamente ganó hace unos días en el torneo balear.

PUBLICIDAD

Pese a no estar demasiado fino con el segundo saque, Davidovich dominó casi siempre el choque y fue capaz de rehacerse para evitar que el choque se alargase cuando tuvo dos veces el tercer set encarrilado. El malagueño sacó partido a su 'break' con 3-3 para llevarse el primer parcial y tampoco desaprovechó el que logró con 2-2 para hacerse con el segundo.

El arranque del tercero fue demoledor, con dos roturas y 3-0 y saque, pero el argentino se rindió y, con sus dos únicos quiebres, fue capaz de igualar. Davidovich volvió a romper con 5-5, pero tampoco lo aprovechó, sentenciando ya cualquier atisbo de problema en la siempre imprevisible 'muerte súbita'.

PUBLICIDAD

También pasó a la segunda ronda Dani Mérida, que alargó su afortunada condición de 'lucky loser' aprovechando la mala fortuna de su rival, el argentino Camilo Ugo Carabelli, que se tuvo que retirar lesionado por culpa de una caída cuando ganaba por 6-4, 5-0. Logró cerrar el segundo parcial 6-3, pero perdió el tercero 6-2 e iba en el cuarto 3-0 abajo, cuando decidió dejar el partido.

Las malas noticias para la 'Armada' masculina vinieron de la mano del joven madrileño Martín Landaluce, que no pudo con el surcoreano Son-Woo Kwon, que se impuso en tres mangas (6-4, 6-3, 6-3), y del veterano Roberto Bautista, que en su último Wimbledon cayó con el prometedor brasileño Joao Fonseca en tres sets (7-6, 6-4, 6-3).

PUBLICIDAD

BUEN ESTRENO DE BOUZAS Y SORRIBES

Por otro lado, en el cuadro femenino, hubo buenas noticias con las clasificaciones de Jessica Bouzas y de Sara Sorribes. La jugadora gallega olvidó un tanto sus dudas de los últimos meses y se deshizo con mucha firmeza de la austriaca Anastasia Potapova en dos sets por 6-2, 6-3.

PUBLICIDAD

Pese a tener enfrente a una cabeza de serie, la número 27, la tenista pontevedresa olvidó del mejor modo su último partido en hierba, saldado con un duro 6-0, 6-1 ante la estadounidense Madison Keys la semana pasada en Eastbourne. Esta vez, Bouzas estuvo sólida con el saque pese a conceder cinco bolas de rotura y agresiva al resto, logrando diez bolas de rotura, de las que sacó partido a la mitad para tener un plácido pase a la segunda ronda donde se medirá con la ucraniana Dayana Yastremska.

Por su parte, Sorribes también cumplió con autoridad y derrotó a la andorrana Victoria Jimenez Kasintseva por 6-2 y 6-3 en apenas 1 hora y 17 minutos. La castellonense marcó diferencias desde el inicio con su habitual consistencia y obligó constantemente a su rival a asumir riesgos de cara un desafío mayor en segunda ronda ante la estadounidense Jessica Pegula, cuarta favorita del torneo.