Un enchufado López-Chacarra gana el Open de Italia y se clasifica para el British

El golfista español Eugenio López-Chacarra conquistó este domingo el Abierto de Italia, torneo del DP World Tour, defendiendo con autoridad su liderato en la última jornada, segunda victoria seguida y billete para el próximo Abierto Británico.

El madrileño, que a principios de mes se impuso en el prestigioso KLM Open neerlandés, demostró un enchufado estado de forma para ganar también en el Circolo Golf Torino. López-Chacarra, que empieza a mirar al PGA americano, logró su tercera victoria en el Circuito Europeo con un domingo pletórico y -24 en el total.

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El golfista español, líder desde el primer día, firmó una última tarjeta de 64 golpes, un espectacular -7 con cinco 'birdies' y un 'eagle', para dejar segundo al inglés Matt Wallace y tercero al chileno Joaquín Niemann, a cinco y seis golpes. El también español Ángel Ayora fue quinto (-16).

López-Chacarra, ganador del Hero Indian Open en 2025 y el KLM Open en su anterior salida antes de Italia, logró con su victoria en Turín un billete para jugar por primera vez el 'British', el último 'Grand Slam' de la temporada que se disputará en Royal Birkdale (Inglaterra) del 16 al 19 de julio.

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