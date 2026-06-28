Agencias

Torremolinos coordina una respuesta solidaria para canalizar ayuda a Venezuela tras el terremoto

Guardar
Google icon
Imagen LBDWMZIHDJFA7PO7WBASUIVSE4

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) está trabajando en la coordinación de una respuesta solidaria de ciudad para canalizar la ayuda a Venezuela tras el terremoto sufrido en el país, con el objetivo de ordenar la colaboración del tejido social, asociativo, empresarial y ciudadano del municipio. La iniciativa parte de la voluntad de facilitar "una respuesta útil, eficaz y coordinada", evitando actuaciones dispersas y atendiendo, en primer lugar, a las necesidades reales que trasladen los colectivos sociales y venezolanos.

En este sentido, según ha informado el Consistorio en una nota, el equipo de gobierno mantendrá una reunión el próximo lunes, a las 11:00 horas, con colectivos sociales y representantes de la comunidad venezolana, con el fin de analizar de qué manera puede hacerse llegar la ayuda y qué tipo de colaboración resulta más necesaria en estos momentos.

PUBLICIDAD

Desde el Ayuntamiento se ha comenzado ya a contactar con distintos sectores de la sociedad torremolinense para articular una movilización transversal. Entre los colectivos avisados se encuentran entidades vinculadas a la comunidad venezolana, como el Apostolado de la Virgen de Coromoto; cofradías y hermandades; colectivos Lgtbi; así como representantes del tejido económico y empresarial local, entre ellos ACET, el Círculo de Empresarios de Torremolinos y Dimee.

La alcaldesa, Margarita del Cid, ha subrayado que "Torremolinos es una ciudad solidaria, diversa y acostumbrada a responder cuando alguien lo necesita. En este caso, queremos hacerlo con responsabilidad, escuchando primero a quienes conocen mejor la situación y coordinando los recursos para que la ayuda llegue de la forma más adecuada".

PUBLICIDAD

Del Cid ha incidido en que la respuesta "no se plantea como una iniciativa dirigida solo a la comunidad venezolana, sino como una llamada al conjunto de la sociedad torremolinense". "En Torremolinos conviven personas de muchas nacionalidades y sensibilidades, y esa diversidad también se demuestra en momentos como este, cuando toca estar al lado de quienes atraviesan una situación difícil", ha señalado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ascienden a tres los chilenos muertos en terremotos de Venezuela

Infobae

Catar informa de muerte de ciudadano por impacto de metralla tras "operaciones militares"

Infobae

(Previa) Sinner regresa picado en un Wimbledon señalado para Davidovich y Jódar

(Previa) Sinner regresa picado en un Wimbledon señalado para Davidovich y Jódar

Se elevan a 1.450 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela

Infobae

Previa del Brasil - Japón

Previa del Brasil - Japón