Torremolinos coordina una respuesta solidaria para canalizar ayuda a Venezuela tras el terremoto

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) está trabajando en la coordinación de una respuesta solidaria de ciudad para canalizar la ayuda a Venezuela tras el terremoto sufrido en el país, con el objetivo de ordenar la colaboración del tejido social, asociativo, empresarial y ciudadano del municipio. La iniciativa parte de la voluntad de facilitar "una respuesta útil, eficaz y coordinada", evitando actuaciones dispersas y atendiendo, en primer lugar, a las necesidades reales que trasladen los colectivos sociales y venezolanos.

En este sentido, según ha informado el Consistorio en una nota, el equipo de gobierno mantendrá una reunión el próximo lunes, a las 11:00 horas, con colectivos sociales y representantes de la comunidad venezolana, con el fin de analizar de qué manera puede hacerse llegar la ayuda y qué tipo de colaboración resulta más necesaria en estos momentos.

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Desde el Ayuntamiento se ha comenzado ya a contactar con distintos sectores de la sociedad torremolinense para articular una movilización transversal. Entre los colectivos avisados se encuentran entidades vinculadas a la comunidad venezolana, como el Apostolado de la Virgen de Coromoto; cofradías y hermandades; colectivos Lgtbi; así como representantes del tejido económico y empresarial local, entre ellos ACET, el Círculo de Empresarios de Torremolinos y Dimee.

La alcaldesa, Margarita del Cid, ha subrayado que "Torremolinos es una ciudad solidaria, diversa y acostumbrada a responder cuando alguien lo necesita. En este caso, queremos hacerlo con responsabilidad, escuchando primero a quienes conocen mejor la situación y coordinando los recursos para que la ayuda llegue de la forma más adecuada".

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Del Cid ha incidido en que la respuesta "no se plantea como una iniciativa dirigida solo a la comunidad venezolana, sino como una llamada al conjunto de la sociedad torremolinense". "En Torremolinos conviven personas de muchas nacionalidades y sensibilidades, y esa diversidad también se demuestra en momentos como este, cuando toca estar al lado de quienes atraviesan una situación difícil", ha señalado.