Teldat ve un negocio "espectacular" en la evolución del encriptado de las comunicaciones

El consejero delegado de Teldat, Antonio García Romero, ha apuntado la necesidad de evolucionar el encriptado de las comunicaciones como un nicho de mercado "espectacular", ya que "hay que cambiar" el actual.

"Toda la infraestructura de comunicaciones y el acceso de todas las empresas, de todo el ejército, toda la infraestructura crítica a nivel mundial se basa en esa capa de encriptado que se llama RSA y eso, a día de hoy, con ordenadores cuánticos lo que se ha demostrado es que tú coges esa información que está encriptada 'a priori' y se puede romper ese cifrado, y que si no lo puede romper lo almacenan porque en dos o tres años lo van a romper, entonces, hay que cambiar, porque está en peligro", ha explicado el directivo de la compañía española especializada en soluciones de ciberseguridad y redes.

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Así, en declaraciones a Europa Press, García ha detallado que el RSA -el algoritmo de cifrado asimétrico más utilizado en el mundo- está sufriendo "deficiencias".

PIONERA EN ESPAÑA

En esta línea, ha destacado que Teldat se posiciona como "pionera" en España en la labor de proveer algoritmia postcuántica, la alternativa al sistema RSA, y la cual ya ha vendido a algunas de los entidades financieras más importantes del país.

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"Es el estándar de comunicación, entonces el nicho de mercado es espectacular porque todas las empresas tarde o temprano van a tener que cambiar toda su tecnología de cifrado por tecnología postcuántica y eso va llegando", ha detallando, incidiendo en que ya están "trabajando con industrias y con empresas de líder para hacer todo ese cambio de tecnología".

Al respecto, el ejecutivo ha subrayado que desde Teldat pueden "llegar a cifrar hasta el nivel de capa de enlace, que es a nivel de fotón, siendo el propio fotón de la fibra óptica el que envía la información".

"Son fotones entrelazados que están encriptados postcuánticamente y eso la verdad es que es un proyecto muy interesante", ha añadido García, que ha asegurado que existen diversidad de perfiles que se aprovechan de los fallos que presenta el actual sistema RSA.

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Al hilo, ha indicado que en función del tipo de atacante puede tratarse desde objetivos económicos o geopolíticos hasta de daño reputacional o de propiedad intelectual. "Al final el mundo de la ciberseguridad siempre pensamos que es una persona desde el garaje de su casa, pero son organizaciones a día de hoy muy industrializadas que persiguen a diferentes tipos de agujeros y vulnerabilidades", ha concluido.