Sordo destaca la labor "clave" de sindicalistas en la construcción del modelo de derechos laborales y sociales en España

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado la labor clave de los sindicalistas en la construcción del modelo de derechos laborales y sociales en España, mientras que el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido que "hablar de libertad y de democracia sin igualdad es una quimera".

Unai Sordo y Pepe Álvarez han recogido este domingo el Premio a la Defensa de la Democracia y la Libertad en la XIX edición de los Premios Ramón Rubial, que ha tenido lugar en San Sebastián con el lema "Valores con voz propia. Berezko argia duten balioak".

PUBLICIDAD

También ha sido distinguidos con estos premios la Unidad Militar de Emergencias (Premio a la Solidaridad y la Cooperacción), Deportiva Náutica Portugalete (Premio al Deporte), Ezezagunok (Premio a la Cultura), Cidetec (Premio a la Empresa), Magialdia (Premio a la Promoción de Euskadi en el Mundo), Almudena Ariza (Premio a la Comunicación), Fundación Lurgaia (Premio a la Sostenibilidad y Defensa del Medio Ambiente) y la europarlamentaria socialista Iratxe García (Premio a la Defensa de los Valores Socialistas).

Unai Sordo ha destacado la figura de Ramón Rubial como "luchador por las libertades y por la democracia, un obrero metalúrgico vasco que atravesó todos los dramas del siglo XX, pero que siempre tuvo claro que el objetivo de una vida, de una clase y de un pueblo era que todos pudiéramos vivir en igualdad, en democracia y en libertad".

PUBLICIDAD

Sordo ha dedicado el premio a "los cientos de miles de personas que componen los sindicatos y a los representantes sindicales que hacen una labor callada, una labor la más de las veces anónima, muchas veces poco reconocida, pero que han sido clave en la construcción del modelo de derechos laborales y sociales con el que cuenta nuestro país".

También ha recordado "a los constructores de nuestra democracia" y ha subrayado que "una democracia y un sistema de libertades es más que votar cuatro años y, en efecto, sí es posible, cada cuatro años, pero es mucho más que eso, son derechos colectivos y la capacidad real de poder ejercer esos derechos colectivos".

PUBLICIDAD

Tras defender que "las democracias no son simplemente sistemas de elección formalistas que no lleven asociado un cuadro de derechos", ha afirmado que, "sin las organizaciones sindicales en España, ese cuadro de derechos no se entiende, no se puede interpretar". "Creo, con toda la modestia, pero también con toda la firmeza, que las organizaciones sindicales de clase hemos contribuido a que esto sea así", ha dicho.

Por último, ha dedicado el premio "a las personas que resistieron siempre y en todo lugar, a las que en ese siglo XX brutal y este siglo XXI, que no es tan brutal, pero que no es menos complicado en muchos aspectos, siempre aguantaron, poniendo en pie las alternativas democráticas desde la resistencia".

PUBLICIDAD

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido que "hablar de libertad y de democracia sin igualdad es una quimera" y ha censurado que "hablen de democracia y de libertad los que están privatizando los servicios de salud pública o los que intentan cada día recortar derechos".

Tras destacar que UGT y CCOO han estado "trabajando toda la vida justamente para conseguir la libertad desde la igualdad", Álvarez se ha dirigido al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, a quien el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le reprochó durante el último pleno que estuviese "sonriendo, aplaudiendo y defendiendo la corrupción" desde su escaño y le dijo que su padre, líder sindicalista que presidió el PSE, no se lo perdonaría.

PUBLICIDAD

Según ha destacado, en "Lalo, Ramón Rubial y Nicolás Redondo Urbieta hay una constante, que cuando dejaron su responsabilidad respetaron a sus organizaciones" y ha advertido que "nadie puede decir que respeta a su organización con críticas permanentes y con descalificaciones sobre lo que deciden soberanamente sus organizaciones".

La europarlamentaria socialista Itxaso García ha dicho que "vivimos momentos de mucho ruido y donde hay quien utiliza el miedo para paralizar" y, por ello, ha asegurado que "los valores socialistas hoy son más importantes que nunca, para seguir construyendo esa sociedad justa y de la esperanza".

PUBLICIDAD

"Estoy muy orgullosa de la organización a la que pertenezco, del legado de hombres y mujeres, muchos de ellos anónimos, pero muchos también con nombres y apellidos que hicieron posible que hoy vivamos en las libertades en las que vivimos", ha afirmado, para dirigirse también a Patxi López y asegurarle que "tu padre, igual que el mío, estarían hoy muy orgullosos de tener unos hijos que seguimos defendiendo aquello por que nos hicieron creer que es justo y que es para todos y para un mundo mejor".

UME

Por su parte, el teniente coronel Joaquín Núñez, jefe del Batallón de Intervención de Emergencias, que ha recogido el premio a la UME, ha dicho que, "cuando en julio de 2005 once brigadistas forestales perdieron la vida en un gran incendio forestal en Guadalajara, nadie podía imaginar que aquella tragedia alumbraría la creación de la UME en el marco de una profunda reforma del Sistema Nacional de Emergencias".

PUBLICIDAD

"Del mismo modo que Ramón Rubial convirtió la adversidad en una vida dedicada al servicio a los demás, también la UME nació de una terrible desgracia para dedicarse al servicio a la sociedad", ha señalado que "la esencia de la UME es estar presente cuando más se nos necesita, sin preguntar a quién ayudamos, sino cómo podemos hacerlo mejor".

Por su parte, los miembros de Ezezagunok han asegurado que no son solo un grupo de teatro, sino "un espacio donde las personas crecen, donde se rompen etiquetas y donde la cultura se convierte en una herramienta real de transformación social".

PUBLICIDAD

El director general de Cidetec, Javier Rodríguez, ha destacado que su razón de ser es el de "contribuir a la sostenibilidad a través, fundamentalmente, de la apuesta por la descarbonización, los materiales sostenibles y la electrificación.

Por su parte, el director de Magialdia, José Ángel Suárez, y Jon Oscoz, miembro de la asociación de ilusionistas de Álava, han asegurado que este premio a la promoción de Euskadi en el mundo tiene "una relevancia especial" porque, desde que existe Magialdía, "uno de los objetivos siempre ha sido pensar que es un evento de ciudad, algo que influye en la vida cultural, social y también económica de Vitoria y, por ende, también de Euskadi".

El presidente de Deportiva Náutica Portugalete, Auxkin Bilbao, ha agradecido el premio a la Fundación Ramón Rubial y al Ayuntamiento de Portugalete, porque "sin su ayuda no podríamos hacer lo que hacemos, promover el deporte", así como "a todos nuestros deportistas que durante casi 80 años nos han ayudado, han promovido el deporte y con todos sus valores".

El presidente de la Fundación Lurgaia Fundazioa, Jon Hidalgo, ha dicho que "recuperar el bosque es recuperar biodiversidad y la vida, y ese es el propósito de Lurgaia". "El mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años y el segundo mejor momento es hoy", ha dicho, para destacar que Lurgaia, en más de 20 aós, "ya ha plantado casi un cuarto de millón de árboles gracias a la colaboración de la ciudadanía".

Por último, Almudena Ariza ha dicho, en relación a su carrera profesional, que es "fruto del esfuerzo personal, pero también del progreso y de un país que permite que el origen de una persona no marque inexorablemente su destino".

Por ello, ha afirmado que "la manera de honrar la memoria de Ramón Rubial es seguir creyendo en aquello por lo que él y tantas otras lucharon, una sociedad donde el talento y el esfuerzo encuentren oportunidades, donde la libertad no sea un privilegio y donde nadie tenga que renunciar a sus sueños por el lugar en el que nació o por la familia en la que creció".