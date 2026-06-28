Los Tigres del Norte estiran su idilio con Ciudad de México, a ritmo de 'rugidos' norteños

Ciudad de México, 27 jun (EFE).- Los Tigres del Norte, grupo emblema del regional mexicano, estiraron este sábado su idilio con Ciudad de México y la conexión con su público, en un concierto multitudinario lleno de emociones y de 'rugidos' norteños, identidad de la que la banda lleva haciendo emblema más de cincuenta años.

Sobre las 21:00 hora local (03:00 GMT del domingo), los integrantes de la agrupación irrumpieron en el Estadio GNP Seguros para comenzar con su esperada actuación, lo que provocó el fervor de los más de 55.000 asistentes.

Desde el principio, el escenario de la capital de México, en el centro del país, se trasladó a la idiosincrasia norteña de la que los Tigres del Norte llevan haciendo gala desde 1968, cuando arrancaron su trayectoria en conjunto en el estado de Sinaloa (noroeste).

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A pesar de estar a más de mil kilómetros de su territorio natal, el inconfundible sonido del acordeón de Jorge Hernández, uno de los máximos exponentes del género regional mexicano en las últimas décadas, volvió a resonar con más fuerza que nunca en la capital.

"Muchísimas gracias por darnos esta hermosa oportunidad (...) Ustedes son nuestros jefes hoy y siempre", dijo Hernández al agradecer el apoyo.

Con abundancia de sombreros texanos, el público se mimetizó con la identidad del grupo y su estilo musical marcado por los corridos, género que forma parte de la rica tradición artística de México.

Los clásicos 'Pedro y Pablo', 'No pude enamorarme más' o 'La Reina del Sur' hicieron vibrar con fuerza a las miles de personas congregadas para ver la actuación del grupo, que tuvo un humilde inicio en San José, California (EE.UU).

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A lo largo de su carrera artística, el grupo ha abordado temáticas como las desigualdades, la migración y la narcoviolencia, aspectos que han marcado la historia reciente del país más sureño de América del Norte y de la que Los Tigres del Norte son orgullosos cronistas.

Uno de los temas más aplaudidos fue 'La Jaula de Oro', una canción que retrata la soledad y las dificultades que tienen que hacer frente los migrantes que llegan a Estados Unidos en busca de una vida mejor.

Este corrido, estrenado en 1984, sigue marcando la actualidad después de varias décadas, en medio de las redadas migratorias lanzadas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Es la realidad que viven nuestros paisanos migrantes en el país vecino", afirmaron los integrantes del grupo sinaloense.

De hecho, ellos mismos se han manifestado -en repetidas ocasiones- contra la política migratoria de la Casa Blanca, al mostrar su solidaridad con los migrantes, a quienes califican como "su gente".

El concierto de hoy forma parte de su actual gira 'Los Tigres del mundo: el norte más allá de la frontera', cuya próxima parada será el 1 de agosto en el estado mexicano de Nuevo León (norte). EFE

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