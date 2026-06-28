La selección española se reencontrará con Austria en un Mundial 48 años después

La selección de Austria será el rival de España en los dieciseisavos de final el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un conjunto que ha vuelto a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998 y que se cruzará en el camino de la 'Roja' en una Copa del Mundo por segunda vez en la historia.

Austria participa en el octavo Mundial de su historia, aunque será el primero en el siglo XXI, ya que el combinado centroeuropeo no estaba en una cita mundialista desde Francia 1998. Los pupilos de Ralf Rangnick lograron en tierras americanas superar la fase de grupos por primera vez desde el Mundial de España en 1982.

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'El Equipo' finalizó en la segunda plaza del Grupo J por detrás de Argentina, frente a la que perdió por 2-0, después del empate (3-3) con suspense y gol en la última jugada del descuento ante Argelia en un encuentro con un final loco. Ahora, después de verse fuera del torneo a falta de segundos para el pitido final de la tercera y última jornada de la fase de grupos, afronta el reto ante la campeona de Europa.

La del próximo jueves será la segunda vez en la historia que España y Austria se vean las caras en una fase final de un Mundial después de haberlo hecho en Argentina'78, un partido que se saldó con triunfo austriaco (2-1) con goles de Schachner y Krankl, mientras que el español lo haría Dani.

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Además, ambas selecciones compartieron grupo de clasificación rumbo a Corea y Japón, donde España se mostró muy superior en casa (4-0), aunque empató en territorio austriaco (1-1). En total, este próximo duelo será el 17º enfrentamiento entre ambas selecciones.

Hasta el momento el balance es de nueve victorias de la 'Roja, tres empates y cuatro derrotas, con 43 goles a favor y 22 en contra, siendo la goleada (1-5) en el amistoso disputado en Viena en 2009, el último precedente.

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De todos estos partidos, queda para el recuerdo el demoledor 9-0 en marzo de 1999 en Mestalla en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2000 con José Antonio Camacho como seleccionador y con póquer de goles de Raúl González.

El combinado centroeuropeo ha ido creciendo a nivel competitivo, lo que le ha ayudado a dar un paso adelante para hacer valer su siempre notable físico bajo, la buena mano y la experiencia del alemán Ralf Rangnick, entrenador que ha influido sobre compatriotas como Thomas Tuchel, Jürgen Klopp o el propio Hansi Flick, y que fue pionero de la presión tras pérdida.

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Austria es un equipo que no cuenta con excesivas grandes individualidades y golpeado antes de viajar al Mundial por la lesión de uno de sus principales pilares, el centrocampista del RB Leipzig Christian Baumgartner.

En una lista con mucho jugador de la competitiva y exigente Bundesliga, sobresalen nombres como el del madridista David Alaba, indiscutible en su selección pese a sus pocos minutos en los últimos años en el Real Madrid, el veterano delantero Marko Arnautovic, máximo goleador histórico de su selección, o futbolistas como Konrad Laimer (FC Bayern) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), acostumbrados a jugar en la Liga de Campeones.

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