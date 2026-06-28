Los avances medioambientales de occidente se pagan en el sur global, denuncia activista

Raúl Gómez

Redacción Medioambiente, 28 jun (EFE).- Los avances en materia medioambiental de los países occidentales se están logrando a costa de explotar los recursos naturales y las poblaciones indígenas del sur global, como denuncia en entrevista con EFE el activista ecuatoriano Darío Iza Pilaquinga.

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"Por más que hay un discurso medioambiental en Europa, al sur global llegan todas las corporaciones a destruir el territorio de las comunidades indígenas", sostiene Pilaquinga.

Según el activista y presidente del Consejo de Gobierno del pueblo Kitu Kara, pese a que actualmente existe "toda una acción de protección de la naturaleza", las regiones de Sudamérica, África y Asia siguen siendo "sacrificables".

El líder indígena -antropólogo de profesión, pero también poeta, gestor cultural, comunicador social y defensor de la naturaleza y los derechos humanos- atiende a EFE en Madrid, última parada de un viaje que le trajo desde Ecuador hasta Holanda, Bélgica, Alemania y Francia.

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Un periplo con un objetivo claro: buscar alianzas y alzar la voz ante la compleja situación social, política y medioambiental que atraviesan Ecuador en particular y Sudamérica en general.

"He venido a Europa buscando alianzas, buscando que lo que está pasando en Ecuador no sea ajeno al norte global; porque lo que está pasando en Ecuador, en Sudamérica y en el mundo, el avance de la ultraderecha, nos va a llevar a guerras y dolor", advierte.

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Con la mirada puesta en la COP31 que se celebrará el próximo mes de noviembre en la ciudad turca de Antalya, Pilaquinga alza la voz en contra de la injerencia de potencias occidentales en los países sudamericanos que persiguen aprovechar sus recursos en beneficio propio.

"En el centro de muchas grandes ciudades europeas solo pueden entrar vehículos eléctricos pero, ¿de dónde sale el litio para todas esas baterías? Viene de zonas en donde hay sal, por ejemplo Bolivia", afirma.

"¿De dónde viene la energía para la electricidad en muchos países europeos? Del carbón que extraen de Colombia, de las comunidades indígenas y campesinas".

El líder Kitu Kara lamenta que todo este extractivismo, con la consecuente pérdida de derechos para la población local, se esté produciendo con el beneplácito de los gobiernos nacionales, los cuales se mantienen alineados con el "discurso unipolar de Estados Unidos".

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"Todos estos discursos no buscan el bienestar de la población, sino el achicamiento del Estado y la participación de empresas transnacionales", asegura.

Esta situación, subraya Pilaquinga, es aún más preocupante en Ecuador, país pionero en "reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos".

El país vive actualmente momentos convulsos bajo el gobierno de Daniel Noboa, quien ha aumentado la extensión de territorio concedido a empresas mineras extranjeras -y ya van más de 19.000 kilómetros cuadrados desde 1991, según el entrevistado-.

En este sentido, el dirigente indígena denuncia que el gobierno de Noboa, con el objetivo de "frenar a sus opositores", ha iniciado un proceso de "desprestigio", "persecución" y "criminalización judicial" en contra de los defensores de la naturaleza, una estrategia que define como "una suerte de calca, de plantilla", de lo que está pasando en El Salvador o en Argentina.

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Pilaquinga enmarca este modelo extractivo en una relación histórica de dependencia que, a su juicio, sigue condicionando el desarrollo de Sudamérica y otros territorios del sur global.

"Para que se origine la modernidad y el capitalismo es necesaria la acumulación de la riqueza originaria que es de América, de África y de Asia. Por más que los Estados de estas regiones declararon su independencia en el siglo XIX, siguieron dependiendo de las relaciones políticas, diplomáticas y económicas, por lo que los diferentes tipos de imperialismo no desaparecieron", concluye.

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