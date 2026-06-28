La mejor primera fase mundialista de España desde Alemania 2006

Chattanooga (EE.UU.), 28 jun (EFE).- La selección española avanza a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con su mejor primera fase en esta competición desde Alemania 2006, gracias a sus dos victorias, un empate, cinco goles a favor y cero en contra, que también es su cuarto inicio más productivo en el torneo en 17 participaciones.

Desde hace 20 años, con Luis Aragonés al mando, la ‘Roja’ no completaba un comienzo de campeonato con más puntos. Entonces, cuando alcanzó los octavos de final y fue eliminada por Francia en esa ronda, selló su pase también como primera de grupo, como ahora, pero sin una sola derrota ni empate, con tres victorias, ocho goles y uno recibido.

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Desde entonces, no había logrado tanta cantidad de puntos en su camino inicial hacia las eliminatorias, en las que ahora se enfrentará a Austria en los dieciseisavos de final, el próximo 2 de julio en Los Ángeles.

Ni en Qatar 2022, con Luis Enrique Martínez como seleccionador, cuando resumió sus primeros tres encuentros en el torneo con una victoria, un empate y una derrota, para ser segundo de su cuarteto.

Ni en Rusia 2018, con Fernando Hierro, ya que ganó un duelo y empató dos.

Ni en Brasil 2014, con Vicente Del Bosque, eliminado a toda velocidad al perder dos de sus tres duelos (el otro lo ganó).

Y ni siquiera en Sudáfrica 2010, también con Del Bosque, cuando fue campeona del mundo, pese a empezar con dos triunfos y una derrota.

En el global de sus 17 Mundiales (en uno no hubo fase de grupos, en Italia 1934), sólo en tres pasó la fase de grupos con más solvencia de puntos que ahora: aparte de Alemania 2006, también ocurrió en Japón y Corea 2002, con tres victorias en tres partidos a las órdenes de José Antonio Camacho, con nueve goles a favor y cuatro en contra, y en Brasil 1950, con otros tres encuentros ganados, sin empates ni derrotas. Entonces marcó seis tantos y encajó uno. Ahora no recibió ninguno.

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Hay otra ocasión, en Italia 1990, con Luis Suárez de seleccionador, con el mismo balance de triunfos (2) y empates (1) que ahora en la fase de grupos, pero entonces presentó peor diferencia de goles, con cinco dianas anotadas y dos encajadas, por las cinco que marcó ahora con Luis de la Fuente sin un solo daño en la portería de Unai Simón.

Las fases de grupos mundialistas de España, una a una:

. Brasil 1950: 3 partidos, 3 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 6 goles a favor y 1 en contra. PRIMERA DE GRUPO.

. Chile 1962: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 2 goles a favor y 3 en contra. ELIMINADA.

. Inglaterra 1966: 3 partidos, 1 victorias, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 3 en contra. ELIMINADA.

. Argentina 1978: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 2 goles a favor y 2 en contra. ELIMINADA.

. España 1982: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 3 goles a favor y 3 en contra. SEGUNDA DE GRUPO.

. México 1986: 3 partidos, 2 victorias, 0 empates, 1 derrota, 5 goles a favor y 2 en contra. SEGUNDA DE GRUPO.

. Italia 1990: 3 partidos, 2 victorias, 1 empate, 0 derrotas, 5 goles a favor y 2 en contra. PRIMERA DE GRUPO.

. Estados Unidos 1994: 3 partidos, 1 victoria, 2 empates, 0 derrotas, 6 goles a favor y 4 en contra. SEGUNDA DE GRUPO.

. Francia 1998: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 8 goles a favor y 4 en contra. ELIMINADA.

. Japón y Corea 2002: 3 partidos, 3 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 9 goles a favor y 4 en contra. PRIMERA DE GRUPO.

. Alemania 2006: 3 partidos, 3 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 8 goles a favor y 1 en contra. PRIMERA DE GRUPO.

. Sudáfrica 2010: 3 partidos, 2 victorias, 0 empates, 1 derrota, 4 goles a favor y 2 en contra. PRIMERA DE GRUPO.

. Brasil 2014: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 7 en contra. ELIMINADA.

. Rusia 2018: 3 partidos, 1 victoria, 2 empates, 0 derrotas, 6 goles a favor y 5 en contra. PRIMERA DE GRUPO.

. Qatar 2022: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 9 goles a favor y 3 en contra. SEGUNDA DE GRUPO.

. Estados Unidos, México y Canadá 2026: 3 partidos, 2 victorias, 1 empate, 0 derrotas, 5 goles a favor y 0 en contra. PRIMERA DE GRUPO.