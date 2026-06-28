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La Junta pone a disposición de las familias venezolanas de CyL ayuda psicológica a través del 012

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La Junta de Castilla y León ha anunciado este domingo, 28 de junio, que todas aquellas familias venezolanas de Castilla y León que precisen ayuda psicológica, podrán solicitarla a partir de este lunes, 29 de junio, a través del teléfono 012.

Este servicio, según ha expresado la institución autonómica en un comunicado recogido por Europa Press, se prestará a las familias que estén viviendo "momentos de dificultad" ante la situación que atraviesa Venezuela a causa de los terremotos en el norte del país.

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Además, desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León se recuerda el teléfono 900203054, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), para consultas sobre los terremotos en Venezuela.

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