España eleva a 152 el número de españoles desaparecidos en Venezuela y confirma nueve muertos

Nueve españoles han muerto en los terremotos del pasado jueves en Venezuela y 152 personas están desaparecidas, según la última actualización del Ministerio de Asuntos Exteriores que añade 21 personas más desaparecidas al balance realizado a primera hora de este domingo.

Así lo ha confirmado el ministro en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. "Desgraciadamente la cifra de desaparecidos ha aumentado, en estos momentos contabilizamos 152, siguen siendo 9 los fallecidos y quiero trasladar pues todas mis condolencias a sus familiares, amigos. Hay 14 españoles localizados bajo los escombros y no sabemos en qué circunstancia", ha comentado Albares.

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Durante la mañana de este domingo, el primer avión procedente de Venezuela ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz en el que han llegado un total de 96 personas, de las que 76 son ciudadanos españoles.

Además, viajaban otras 20 personas de distintas nacionalidades, entre ellas de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.

El Ministerio insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen con los teléfonos: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

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