El fiscal pide seis años de cárcel para una acusada de agredir a otra mujer en la Glorieta en Logroño

El fiscal pide seis años de cárcel para E. V. M., de 46 años, de nacionalidad brasileña, por un delito de lesiones con deformidad, al agredir a otra mujer en la Glorieta del Doctor Zubía de Logroño. Además, le reclaman una indemnización de 6.658 euros, y 10 años de prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros, y también 10 años de prohibición de mantener cualquier tipo de contacto.

El juicio se desarrollará el martes 30 de junio, a las 09,45 horas, en la Audiencia Provincial. Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada ha sido sentenciada anteriormente por delitos de lesiones.

En esta ocasión, los hechos se produjeron a las 15,30 horas, del 4 de febrero de 2023. Ese día, la acusada inició una discusión con M.S.R. cuando ambas se encontraban en la Glorieta, cuando en un momento determinado y por causas desconocidas la acusada, con "ánimo de menoscabar la integridad física ajena", se abalanzó sobre la víctima y le lanzó un cabezazo que le alcanzó en la boca.

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Instantes después la consiguió tirar al suelo y continuó atacándola de multitud de formas distintas; mordiéndola en el antebrazo y muslo derecho, apretando con un dedo el ojo derecho con intención de arrancarlo, lanzándole multitud de puñetazos y patadas por diversas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, provocando que se chocara contra el suelo. Fruto de estas lesiones, la víctima tardó en curar 14 días, presentando una serie de secuelas físicas.

En el ámbito de este procedimiento, el Juzgado de Instrucción nº2 de Logroño dictó auto de fecha 05 de febrero de 2023, imponiendo a la acusada la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de M.S.R., su domicilio, lugar de trabajo u otros que frecuente y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, directo o indirecto. Dichas sanciones estarán vigentes hasta que sean modificadas o dejadas sin efecto por resolución posterior.

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Para el fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de lesiones con deformidad, por el que le piden 6 años de prisión, 10 años de prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 200 metros la víctima, y diez también de prohibición de establecer, por si misma o a través de terceras personas, por cualquier medio telemático, informático o de comunicación, cualquier tipo de contacto verbal, escrito o visual.

Finalmente, deberá indemnizar a la víctima con 6658 euros y al SERIS en la cantidad que se determine en el trámite de ejecución de sentencia por los gastos médicos derivados de la asistencia prestada a esta.