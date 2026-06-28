Cientos de salvadoreños exigen respetar derechos de personas LGBTIQ+ en marcha de Orgullo

San Salvador, 27 jun (EFE).- Más de quinientas personas marcharon por las principales calles de la capital de El Salvador para exigir el respeto de los derechos de las personas LGBTIQ+ y denunciar intentos de "amordazar" su lucha por "vivir dignamente".

La marcha, que comenzó en la zona exclusiva del Redondel Masferrer y pasó por la plaza al Divino Salvador del Mundo, fue acompañada con carrozas, música de batucadas, coreografías, banderas con los colores del arcoíris y pancartas con diversos mensajes, como "seguimos resistiendo con todos nuestro colores".

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Los participantes denunciaron, mediante un comunicado leído en la marcha, un intento de "amordazar nuestra lucha por el derecho a vivir dignamente, sin esconder nuestra dignidad".

"Se ha buscado amedrentarnos, devolvernos a una sombra a la cual no pensamos mover. Cada junio venimos con más cansancio, con más hambre, con más deudas, pero no vamos a retroceder", indicaron en la misiva de los diversos colectivos.

Uno de los participantes, que únicamente quiso identificarse como Moisés, destacó -en declaraciones a EFE- que en la marcha lograron manifestar "muy bien el tema de la inclusión, el tema de poder expresarte libremente, poder ser quien eres sin miedo", principalmente "viviendo en un mundo y en un país donde la represión está de moda en varias formas".

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El participante indicó que a El Salvador le falta avanzar en la legislación para vivir "libre de etiquetas" y reconocer plenamente sus derechos, además lamentó que "todavía vivimos con estructuras machistas, vivimos incluso entre la misma comunidad con estructuras de crítica, de juicio y no nos abrimos a saber que el otro también existe y que el otro también importa".

Durante años, las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado la creación de leyes para tratar de reducir los niveles de discriminación que -afirman- sufren, adecuar sus nombres a su identidad de género y superar la impunidad en los asesinatos de odio.

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En 2018 se presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Identidad de Género que fue discutida y en 2021 se presentó una actualización de la misma que fue enviada al archivo por la legislatura 2021-2024 integrada por mayoría de diputados del oficialista Nuevas Ideas (NI), partido del presidente Nayib Bukele.

De acuerdo con cifras de la organización Comunicando y Capacitando Trans (COMCAVIS TRANS), más de seiscientos asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. Además, los registros indican que entre 2018 y septiembre de 2019 se reportaron 151 casos de desplazamiento forzado de personas LGTBI.

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Según los registros de las organizaciones sociales, entre las tres primeras ciudades de El Salvador, que son San Miguel, Santa Ana y la capital, existen aproximadamente 6.000 miembros de este segmento de la población. EFE

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