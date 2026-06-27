Artistas y ciudadanos de Puerto Rico se vuelcan para brindar ayuda humanitaria a Venezuela

San Juan, 27 jun (EFE).- Ricky Martin, Kany García y la banda de reggae Cultura Profética son algunos de los artistas puertorriqueños que se han volcado, junto con diferentes iniciativas ciudadanas y gubernamentales, para brindar ayuda humanitaria a Venezuela tras la devastación causada por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles el país.

"Nos unimos para apoyar a nuestros hermanos venezolanos", enfatizó Cultura Profética en sus redes sociales y explicó que instalará este sábado un centro de acopio durante el concierto gratuito que ofrecerá para presentar su nuevo álbum 'En bucle', en el barrio de Río Piedras, en la capital puertorriqueña de San Juan.

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La agrupación detalló que se encargará de recoger prótesis, collarines, electrolitos, agua, compotas, sillas de ruedas, mantas, antibióticos, pomadas, muletas, kits de primeros auxilios, antisépticos, analgésicos, guantes desechables, toallas húmedas, bolsas de basura resistentes, alcohol, pañales y colchonetas.

Asimismo, el artista Ricky Martin expresó en un video en su cuenta de Instagram que está "con el corazón partido" y con "coraje" en Alemania viendo las imágenes de la catástrofe en Venezuela y compartió unos enlaces de "unas grandes organizaciones que están haciendo un trabajo maravilloso" para recaudar ayuda.

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"Todo mi amor, todo mi cariño para el pueblo venezolano. Estamos aquí, en la distancia con mucho amor hoy estamos ayudando de esta manera y vamos viendo poco a poco qué más vamos a poder hacer. Ahora es solamente el comienzo de la sanación y Venezuela no puede estar sola en este proceso. Los amo con todo mi corazón", concluyó el cantante.

Por su parte, Kany García quiso lanzar un mensaje de apoyo a los venezolanos en uno de los conciertos de su gira internacional en la que está presentando su último álbum 'Puerta Abierta' y dedicó uno de sus temas a la nación caribeña.

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"Yo no me puedo ni imaginar lo que debe ser gente atrapada, esperando que les saquen y no sepan si va a pasar. Entonces esta noche la 'Tierra Mía' es la tierra de Venezuela y de toda la gente que está allí", expresó García con la voz quebrada.

Del mismo modo, en Puerto Rico surgieron varias iniciativas de recogida de artículos de primera necesidad y se habilitaron centros de acopio en varios municipios del archipiélago, como en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, el estadio Ovidio De Jesús de Río Grande y el Centro Comunal de la Comunidad Clan, en el municipio de Hatillo.

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Así como el Estadio Francisco 'Paquito' Montaner, de Ponce (sur); el Acrópolis Deportivo, de Manatí (norte); el Estadio Isidoro 'Cholo' García, de Mayagüez (oeste); el Coliseo Municipal Maestro Tomás Dones Hernández, de Fajardo (este); y el Coliseo Mario 'Quijote' Morales, de Guaynabo (norte), entre otros.

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles sacudieron Venezuela y han dejado al menos 1.430 muertos y 3.238 heridos, según el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. EFE