Empleado del Concejo de Nueva York liberado por ICE tras intensa lucha en corte

Nueva York, 27 jun (EFE).- El empleado del Concejo municipal de Nueva York, el venezolano Rafael Rubio, fue dejado en libertad, tras más de cinco meses en un centro de detención para inmigrantes, luego de ser arrestado durante una visita de rutina a la corte de inmigración, informó este sábado la presidenta de la legislatura municipal, Julie Menin.

Al momento de su arresto, el pasado 12 de enero, su Estatus de Protección Temporal (TPS), que ha permitido por años a miles de inmigrantes vivir y trabajar legalmente en EEUU, estaba vigente (vence en octubre de este año) destaca un comunicado del Concejo de la ciudad de Nueva York.

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Luego de intensas gestiones y numerosos reveses legales, incluyendo una orden de deportación, el 27 de mayo un juez de inmigración le otorgó asilo, pero no fue liberado hasta el 19 de junio, del centro Delaney Hall en Nueva Jersey, tras continuas gestiones de sus abogados de Bronx Defenders y del Ayuntamiento, señaló Menin en un comunicado.

Sin embargo, el 22 de junio de Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló la decisión del asilo.

“Pensé que todo había terminado para mí, que mi vida y mis sueños se habían acabado. Y lo que ha sucedido desde entonces es un milagro que aún me cuesta creer", indicó Rubio, que está ahora en espera del proceso legal iniciado por DHS.

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Menin destacó por su parte que Bello "fue detenido injustamente durante más de cinco meses".

"Esto jamás debió haber sucedido. Desde el principio, Rafael siguió las reglas, cumplió con el proceso legal y merecía que su caso fuera escuchado con imparcialidad y basándose en sus méritos. Continuaremos apoyándolo en cada paso del camino mientras lucha contra la apelación de su solicitud de asilo”, indicó además la líder del Concejo. EFE

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