Ben Gvir califica de "gran error" el acuerdo-marco entre Israel y Líbano y exige rectificar a Netanyahu

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha calificado de "gran error" el acuerdo-marco alcanzado con Líbano y ha anunciado que exigirá formalmente al primer ministro, Benjamin Netanyahu, la convocatoria urgente de una votación en el Consejo de Ministros para rechazar el pacto.

"Sí, por ahora nos quedamos en la mayor parte del territorio, pero el Estado del Líbano no va a desarmar a Hezbolá", ha advertido el ultraconservador, quien ha señalado la influencia de la milicia chií en las instituciones de Beirut al señalar que "hay ministros de Hezbolá en el Gobierno libanés".

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Ben Gvir, que ha asegurado llevar semanas "luchando" contra este compromiso diplomático, ha insistido en que la vía militar es la única garantía real de seguridad para Israel. "No se puede confiar en que el Líbano retire las armas de Hezbolá. Solo los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) destruirán a Hezbolá; nadie más lo hará por nosotros", ha concluido.

Estas declaraciones se han producido poco antes de la llamada telefónica en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado a su homólogo libanés, Joseph Aoun, por el acuerdo alcanzado, asegurándole que Washington "no escatimará esfuerzos" para salvaguardar la "soberanía e independencia" de Líbano.

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Por su parte, el presidente Aoun ha agradecido el respaldo de la Casa Blanca y ha afirmado que su Gobierno asumirá la plena responsabilidad de implementar el acuerdo marco. No obstante, ha solicitado formalmente a Estados Unidos que actúe como garante para "evitar violaciones al pacto" y ha instado a Washington a "presionar a Israel para que complete su retirada de los territorios ocupados en el sur", permitiendo así el despliegue del ejército libanés.