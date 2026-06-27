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Ascienden a 1.430 los muertos en los terremotos de Venezuela, según el último balance oficial

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Un total de 1.430 personas han muerto y 3.238 han resultado heridas como consecuencia del doble terremoto que sacudió el jueves la costa venezolana, según el último balance oficial publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez ha explicado que a casi 72 horas de los corrimientos, el sistema sanitario ha recopilado estas estadísticas y que desde el primer terremoto se han contabilizado 430 réplicas. Siete estados han informado de daños severos, aunque el de La Guaira ha sido la zona más afectada.

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En cuanto a la respuesta de las autoridades, ha destacado que se han distribuido 7,2 toneladas de alimentos, entregado 16.145 bolsas de comida y repartido 220.434 comidas calientes.

Un total de 3.142 familias se encuentran refugiadas y atendidas en puestos de asistencia y se han prestado más de 5.000 asistencias médicas directas en hospitales, 7.500 casos resueltos en puntos de triaje rápido y más de 12.000 atenciones en las áreas de impacto.

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