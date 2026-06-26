República Dominicana intercepta lancha con 1.743 bolsas de droga y detiene a dos personas

Santo Domingo, 26 jun (EFE).- Autoridades antinarcóticos de la República Dominicana interceptaron una lancha al sur del país que transportaba 1.730 paquetes de presunta marihuana y 13 de cocaína, y detuvieron a dos dominicanos que viajaban a bordo, informó este viernes la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Tras recibir informes de inteligencia de que la lancha se dirigía a territorio dominicano, las autoridades lograron interceptar la embarcación a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas (sur de del país), en aguas del Mar Caribe.

En el interior de la nave, en la que viajaban los dos dominicanos que fueron detenidos, los agentes encontraron 38 sacos, que contenían en su interior 1.730 de presunta marihuana y 13 de cocaína, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos.

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La operación fue ejecutada conjuntamente por la DNCD, la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea, apoyados por agencias de inteligencia del Estado, todo ello bajo la coordinación del Ministerio Público.

El cargamento con la presunta droga incautada ha sido enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia, mientras que los detenidos han sido puestos en manos de la justicia.

Durante este 2026, las autoridades dominicanas han confiscado más de 23,5 toneladas de drogas, de acuerdo a cifras de la DNCD.

Esta nueva intervención se produce en un contexto internacional marcado por la Operación Lanza del Sur de EE.UU. para luchar contra el narcotráfico en Latinoamérica.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para determinar si hay otros implicados en esta "estructura criminal, cuyo modo operativo es traer en narcolanchas, importantes cargamentos de drogas hacia la República Dominicana, procedentes desde Sudamérica", destacaron las autoridades. EFE

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