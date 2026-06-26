Casa Ecuador se expande con los proyectos Casa USA y Casa Hispánica

Redacción Internacional, 26 jun (EFE).- Casa Ecuador, la plataforma itinerante creada para proyectar internacionalmente el patrimonio natural y cultural ecuatoriano, promovida por la organización de diplomacia ambiental y cultural The Embassy of Nature (TEON), contará con dos iniciativas hermanas: Casa USA y Casa Hispánica.

Estas casas tendrán como objetivo fortalecer la proyección cultural, histórica y natural de Estados Unidos y España mediante modelos que vinculan identidad, patrimonio, inversión y cooperación internacional.

Este anuncio se realizó durante la apertura de Casa Ecuador en Nueva York, instalada del 24 al 27 de junio con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa transformó el histórico edificio Engine 31, en Manhattan, en una experiencia inspirada en los cuatro mundos del Ecuador —Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos— que combinó arte, gastronomía, cultura, empresa y diplomacia.

Entre los asistentes figuraron representantes de los sectores empresarial, cultural, deportivo y diplomático, entre ellos el actor Woody Harrelson; el cineasta mexicano Guillermo Navarro, ganador del Óscar por El laberinto del fauno; el empresario y exactor estadounidense Brock Pierce; la empresaria ecuatoriana Isabel Noboa; el exfutbolista argentino Javier Mascherano; el exdelantero ecuatoriano Felipe Caicedo; Daniel del Valle, director ejecutivo de TEON; y Gisela Andrade, cónsul general del Ecuador en Nueva York.

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Casa Ecuador, Casa USA y Casa Hispánica forman parte de una iniciativa impulsada por TEON (The Embassy of Nature), institución fundada por Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, VI Marqués de Lises y empresario ecuatoriano.

Según explicó su fundador, el objetivo es desarrollar nuevas formas de reconocer y proyectar el valor económico de activos tradicionalmente poco incorporados a los mercados, como la biodiversidad, el patrimonio natural y la identidad cultural.

En ese contexto, Fernández-Salvador señaló que la organización trabaja junto a una de las principales firmas internacionales de consultoría en el diseño de estructuras financieras destinadas a operar dentro de los mercados tradicionales de capitales y las finanzas soberanas.

"Hemos desarrollado mecanismos financieros tradicionales que permiten que la naturaleza compita por capital sin tener que ser destruida", afirmó el fundador de TEON.

Concebida en España y actualmente activa en ciudades como Madrid, París, Nueva York, Miami, Abu Dabi y Ginebra, TEON -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- desarrolla plataformas culturales, económicas y diplomáticas orientadas a integrar patrimonio, naturaleza e identidad en nuevas formas de cooperación internacional.

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Mientras que Casa USA buscará proyectar el patrimonio cultural, histórico y natural estadounidense mediante una red internacional de socios de los sectores inmobiliario, financiero y de asesoría, Casa Hispánica estará orientada a fortalecer los vínculos culturales, humanos y económicos entre España, Iberoamérica y las comunidades hispanas del mundo.

"Las naciones más competitivas no solo aprovechan lo que tienen bajo la tierra; también saben convertir su identidad, su cultura y su patrimonio en activos estratégicos", concluyó Fernández-Salvador.EFE