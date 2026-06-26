Lanzan un plan piloto con semaglutida para evaluar su oferta gratuita en todo Brasil

Río de Janeiro, 26 jun (EFE).- El Gobierno brasileño puso en marcha este viernes un proyecto piloto para evaluar el tratamiento de obesos con semaglutida, principio activo de uno de los medicamentos conocidos como "plumas para adelgazar", para evaluar si en un futuro lo ofrece gratuitamente en todo el país.

El proyecto piloto con pacientes con obesidad atendidos por el sistema público de salud será desarrollado durante dos años por el Grupo Hospitalario Conceição (GHC), un hospital estatal en Porto Alegre, capital del sureño estado de Río Grande do Sul.

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El plan prevé ofrecerle el tratamiento gratuito con semaglutida a 250 pacientes con obesidad grave o asociada a otras enfermedades, que serán sometidos a un seguimiento especializado.

El ministro brasileño de Salud, Alexandre Padilha, afirmó que Brasil es pionero en la utilización de este tipo de medicamento dentro de un sistema público de salud y señaló que el estudio permitirá evaluar la eficacia, la seguridad, el impacto clínico y el costo de la terapia antes de una posible extensión a todo el país.

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Los participantes serán pacientes que ya reciben atención en el GHC, presentan obesidad diagnosticada desde hace al menos un año, no respondieron al tratamiento convencional basado en dieta y actividad física durante un mínimo de dos meses y, además, tienen indicación para una cirugía bariátrica.

También deberán ser capaces de administrarse el medicamento o contar con un cuidador que pueda hacerlo.

El estudio medirá indicadores como la pérdida de peso, la evolución de la calidad de vida, los resultados de exámenes clínicos y los costos del tratamiento, con el objetivo de generar evidencias adaptadas a la realidad del sistema público brasileño.

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Según el Ministerio de Salud, el 91 % de los pacientes con obesidad atendidos en el hospital presenta obesidad mórbida y menos de la mitad reúne las condiciones clínicas para someterse a una cirugía bariátrica.

El primer beneficiario fue Guilherme Henrique Panichi, un conductor de aplicaciones de transporte de 39 años que llevaba más de mil días en la lista de espera para una cirugía bariátrica y recibió públicamente la primera aplicación del medicamento durante el lanzamiento del proyecto.

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Ni la semaglutida ni la liraglutida, otro de los principios activos de las "plumas para adelgazar", forman parte actualmente de la cobertura del sistema público y gratuito de salud.

La comisión del Ministerio de Salud responsable por la incorporación de nuevas medicinas al sistema público recomendó el año pasado no incluir ninguno de estos dos medicamentos debido, principalmente, a su elevado costo.

La comisión calcula en unos 8.000 millones de reales (unos 1.450 millones de dólares) el costo anual para el Gobierno si ambos son ofrecidos de forma generalizada. EFE