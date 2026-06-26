La mitad de las consultas de clientes llegan de noche. Tiendanube responde con IA en WhatsApp e Instagram

PR Newswire

CIUDAD DE MEXICO, 26 de junio de 2026

· Tiendanube expande Chat Nube, su asistente de atención con inteligencia artificial, a Instagram.

· Marcas mexicanas como Rinat, de guantes de portero, y Dong Song, tienda de merchandising de K-pop, lo usan para estandarizar el tono de marca, operar las 24 horas y proteger su reputación en intercambios delicados.

· Los datos de ambas marcas muestran que entre el 43% y el 53% de sus consultas llegan fuera del horario laboral.

CIUDAD DE MEXICO, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En México, WhatsApp e Instagram se han convertido en el canal principal donde el consumidor pregunta, reclama y decide si vuelve a comprar. Atender esos mensajes con rapidez y consistencia en cualquier momento, se volvió una variable que afecta directamente la reputación y las ventas de una marca.

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En ese contexto, Tiendanube anuncia que Chat Nube, su asistente de atención con IA, ahora opera también en Instagram, además de WhatsApp. El mismo agente que gestionaba ventas y consultas por WhatsApp ahora responde también en los mensajes directos de Instagram.

Atención de madrugada, sin nadie conectado

Conectado en tiempo real al catálogo, al inventario y a los pedidos, Chat Nube responde una consulta a las tres de la mañana con el producto correcto y la información actualizada, y acompaña al cliente hasta la compra. La marca configura su tono, carga sus políticas y define cuándo una conversación pasa a una persona del equipo. Lo que antes se perdía fuera de horario, ahora se atiende solo, sin código y sin sumar personal para cubrir la demanda.

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Rinat: atención que cuida la marca

La marca de guantes de portero Rinat implementó Chat Nube para estandarizar y profesionalizar su atención al cliente. En un ciclo reciente, el asistente gestionó cientos de conversaciones y resolvió el 43.3% fuera del horario comercial, equivalente a unas 40 horas de trabajo liberadas para el equipo. Los cambios más significativos, sin embargo, fueron cualitativos:· Tono uniforme. Respuestas empáticas, claras y profesionales, sin perder autoridad - una marca con criterio, no reactiva.

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· Manejo de conflictos. En reclamos y garantías, la IA baja la tensión y valida al cliente sin ceder la postura ni regalar producto.

· Apego a políticas. Explica el porqué de cada decisión, no solo el "no", reduciendo riesgos y malas interpretaciones.

· Reclamos en recompra. En lugar de cerrar con un "no", ofrece alternativas y mantiene la puerta abierta a una nueva compra.

"Chat Nube nos ayudó a volver la atención algo estratégico: estandarizamos el tono, manejamos los conflictos sin ceder la postura y explicamos el porqué de cada decisión en lugar de solo decir 'no'. Respondemos más rápido, sin redactar desde cero, y cuidamos la reputación de la marca sin regalar producto."Rinat, Jorge Raúl Rodríguez Palacios - E-commerce Manager

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Dong Song: disponible cuando el fan no duerme

La tienda de merchandising de K-pop Dong Song - lightsticks y artículos de BTS, Stray Kids, ENHYPEN o Monsta X - vive de una comunidad que consulta a toda hora. Con Chat Nube, el 53,4% de sus conversaciones se atendió de noche o en fin de semana, e incluso cerró ventas de madrugada, entre las cuatro y las ocho de la mañana, sin nadie del equipo conectado.

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"Chat Nube nos ha ayudado a optimizar la atención a nuestros clientes, brindándoles una experiencia más rápida, sencilla y eficiente. Hoy encuentran fácilmente los productos que buscan y empiezan su compra de forma más ágil. Una de las grandes ventajas es poder personalizar los mensajes según nuestras necesidades, para ofrecer una comunicación más cercana y adaptada a cada cliente."Yuru, Dong Song

La visión de Tiendanube

"Hoy el cliente decide la compra en su tiempo, en su canal, y la atención dura segundos. Si la respuesta no llega en el momento, la venta se va con el próximo. Incorporar inteligencia artificial en WhatsApp y ahora también en Instagram no se trata de reemplazar personas: se trata de estar presente en cada canal, responder en el instante en que aparece el interés y transformar conversaciones en ingresos antes de que se enfríen. Cuando una marca como como Rinat y Dong Song usan la IA para profesionalizar su atención y cuidar su relación con el cliente, queda claro que el comercio conversacional ya es una realidad para el comercio mexicano."Guilherme Pedroso, Director Global de Nuevos Negocios de Tiendanube

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Con esta expansión, Chat Nube está disponible en las dos plataformas de mensajería donde se concentra hoy la mayor parte del contacto comercial en México. Una de cada dos marcas que venden en línea en la región opera en Tiendanube, lo que ubica a la compañía en una posición central para determinar cómo las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas adoptan la inteligencia artificial en sus procesos de atención.

Resultados informados por las propias marcas y correspondientes a los ciclos analizados en 2026. Los resultados individuales pueden variar.

Acerca de Tiendanube:Tiendanube es la plataforma de e-commerce líder en Latinoamérica, con más de 15 años en el mercado, que impulsa a más 180,000 marcas que buscan lanzar, desarrollar y promover sus propios negocios online. Hoy, se posiciona como una de las compañías tecnológicas más valiosas de la región y está construyendo el ecosistema de comercio electrónico directo al consumidor más grande de América Latina. Ofrece una plataforma robusta con un ecosistema integral de soluciones de desarrollo propio -como Pago Nube, Chat Nube, Marketing Nube, entre otros- e integraciones de las aplicaciones más destacadas de la región, para llevar el e-commerce de cada marca al siguiente nivel. Tiendanube es la propuesta con tecnología de punta e innovación para que grandes marcas escalen operaciones de manera eficiente.

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www.tiendanube.com/mx | Instagram @tiendanube.mex TikTok @tiendanube.mex

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FUENTE Tiendanube