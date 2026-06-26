El petróleo cae más de un 4%, de nuevo hasta niveles previos a la guerra

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía más de un 4% este viernes 72,4 dólares por barril, con una caída ligeramente por encima del 4%, y alcanzaba de nuevo niveles previos a los marcados en los días anteriores al inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Irán, el pasado 28 de febrero.

En la apertura del mercado, el crudo Brent se situaba en los 75 dólares por barril, a pesar de haberse situado en la pasada jornada en precios similares a los registrados este viernes, después de incrementarse tras un ataque contra un buque en una zona cercana al estrecho de Ormuz que ha provocado la paralización del plan de evacuación de barcos en el enclave.

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El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), vinculado a la Armada británica, confirmó en la tarde del jueves un incidente ocurrido a 7,5 millas náuticas, unos 14 kilómetros, al sureste de Dahit, en Omán.

Poco después, la Organización Marítima Internacional (OMI) decidió suspender el plan anunciado hace días antes para evacuar a 11.000 marineros que continúan varados en aguas del estrecho. Una medida tomada "para garantizar un enfoque coordinado y la seguridad de la navegación" en aguas del estrecho y "hasta que se obtenga mayor claridad", según ha señalado el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez.

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Por su parte, el precio del barril de WTI, de referencia en Estados Unidos, se desplomaba igualmente un 4%, descendiendo por debajo de la barrea de los 70 dólares, hasta los 69 dólares.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado el ataque contra el barco del jueves de "violación estúpida" del acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada. "Evidentemente, se trata de una violación estúpida de nuestro acuerdo de alto el fuego", ha indicado Trump en un mensaje en redes sociales.

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Igualmente, las autoridades iraníes han advertido recientemente que el paso seguro de buques por el estrecho de Ormuz no está garantizado sin coordinación con Teherán, afeando el establecimiento de "rutas paralelas" al margen de la República Islámica.

Precisamente la gestión del paso de Ormuz está siendo objeto de debate entre Irán y Omán, nación que ha señalado este mismo jueves que no se cobrará por el tránsito marítimo, después de haber examinado con las autoridades de Irán la imposición de peajes a las embarcaciones que deseen cruzar este paso estratégico.

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