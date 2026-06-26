China refuerza sus lazos con Bangladés, aliado estratégico, en una reunión en Pekín

Pekín, 26 jun (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, buscó este viernes reforzar sus lazos políticos y económicos con Bangladés en una reunión en Pekín con el primer ministro bangladesí, Tarique Rahman, quien describió al gigante asiático como un socio "valioso y fiable".

Bangladés, situado en la Bahía de Bengala y vecino de la India, ocupa una posición estratégica en el sur de Asia, donde Pekín busca reforzar su influencia mediante inversiones, infraestructuras y cooperación regional.

En la reunión, Rahman dijo que China ocupa "siempre una posición importante" en la política exterior de Bangladés y expresó la voluntad de Daca de ampliar la cooperación bilateral en comercio, conectividad, agricultura, tecnología, energía verde, educación y sanidad, según un comunicado difundido por el medio oficial CCTV.

PUBLICIDAD

El primer ministro, que participó esta semana en la ciudad nororiental china de Dalian en la 17.ª Reunión Anual de los Nuevos Campeones, conocida como el 'Davos de Verano', también invitó a las empresas chinas a expandirse hacia Bangladés para "coprotagonizar el próximo gran milagro económico asiático", durante una intervención ante el Foro de Inversión de Bangladés en Pekín.

"Estamos invitando a las empresas chinas a extender sus cadenas de valor a Bangladés. Podemos ayudar a las compañías chinas a servir a los mercados globales mientras se benefician de una creciente y amplia demanda interna", afirmó Rahman en su discurso, recogido por el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) en su página de Facebook.

PUBLICIDAD

Por su parte, Xi indicó que China "siempre concede gran importancia" al desarrollo de las relaciones con Bangladés y que mantendrá una política de buena vecindad hacia Daca, según CCTV.

El mandatario chino aseveró que Pekín respalda a Bangladés en la protección de su "independencia, soberanía e integridad territorial" y en su oposición a la interferencia de otros países.

"China apoya al nuevo Gobierno de Bangladés para que gobierne sin contratiempos", aseguró Xi, que añadió que ambas partes deben reforzar la comunicación estratégica, los intercambios entre distintos niveles y la confianza política mutua.

Xi también defendió una mayor cooperación bilateral en el marco de las Nuevas Rutas de la Seda, así como en conectividad regional, economía digital, inteligencia artificial, energía verde, sanidad, cultura y educación.

El presidente chino abogó además por reforzar la coordinación entre ambos países en Naciones Unidas y otros foros multilaterales.

Rahman asumió el poder en febrero tras la victoria electoral del BNP, que puso fin al periodo interino encabezado por Muhammad Yunus tras la caída de Sheikh Hasina en agosto de 2024.

China y Bangladés elevaron en julio de 2024 sus lazos a una "asociación cooperativa estratégica integral", y Pekín y sus empresas comprometieron en marzo de 2025 unos 2.100 millones de dólares en inversiones y préstamos durante una visita de Yunus a China. EFE

PUBLICIDAD

(foto)