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Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 26 de junio

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EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

-- 9.00 horas. Pensiones en España, gráficos

https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106

-- 11.00 horas. Encuesta Industrial Anual de Productos. Año 2025 (INE)

-- 11.00 horas. Índice de precios del trabajo. Año 2024 (INE)

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 14.00 horas. Desempleo en Brasil, gráficos

https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos/659#desempleo-brasil

SOCIEDAD

-- Precipitaciones, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-graficos/749

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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