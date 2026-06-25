Promotores de revocatoria contra Noboa anuncian "vigilia permanente" y marchas en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 25 jun (EFE).- La iniciativa ecuatoriana 'Revoca EC', que solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) los formularios para iniciar el proceso de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, anunció este jueves que se mantendrá en "vigilia permanente" y realizará marchas, tras el pedido del gobernante de que se inadmita el trámite en su contra.

"Nos declaramos en vigilia permanente de este proceso ciudadano y nos autoconvocamos para realizar plantones y marchas en el CNE y todas las delegaciones provinciales, de forma pacífica pero firme, en ejercicio de nuestro derecho constitucional a la resistencia", señaló la iniciativa en un comunicado.

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'Revoca EC', respaldada por el excandidato presidencial y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) Leonidas Iza, y el abogado Washington Andrade, pidió el pasado 9 de junio al CNE los formularios para recolectar firmas que permitan convocar a un referéndum para que se decida en las urnas el futuro de Noboa y la vicepresidenta María José Pinto, pues consideran que han incumplido con sus funciones y su plan de gobierno.

Sin embargo, la Presidencia informó el miércoles que el mandatario remitió "documentación verificable elaborada por las distintas carteras de Estado, con más de 22 cajas y 14.532 folios que respaldan las acciones ejecutadas durante su gestión".

Y que además pidió al órgano electoral que inadmita la solicitud de revocatoria, puesto que "incumple los requisitos legales y reglamentarios de admisibilidad" y que "no existe una base objetiva, directa y verificable que permita sostener el supuesto incumplimiento del plan de gobierno".

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La iniciativa rechazó los argumentos del presidente y aseguró que aunque el plan está "plagado de generalidades y lugares comunes" con la "clara intencionalidad de evitar el control social", ellos han realizado un "ejercicio de esquematización para establecer los flagrantes incumplimientos, verificables y comprobables, incluso con datos estadísticos de sus propias instituciones y de organismos internacionales no gubernamentales de prestigio".

Añadieron que "la realidad de terror" que vive el país por una "inseguridad rampante, un sistema de salud paupérrimo y violaciones a derechos humanos", entre otros, justifican, a su criterio, que los ciudadanos exijan al CNE que dé paso al proceso de revocatoria y entregue los formularios.

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La revocatoria contra Noboa y Pinto es apoyada por otras organizaciones sociales y algunos de los principales sindicatos del país y el CNE tiene 15 días para contestar si la solicitud cumple con los requisitos para que se avance en el proceso. EFE