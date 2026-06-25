OPPO presenta Enco Air5s, sus primeros auriculares de diseño 'semi in ear' con cancelación de ruido

OPPO ha dado el salto a los auriculares 'semi in ear' con los Enco Air5s, que incorporan tecnología de cancelación de ruido activa y de cancelación de voz, así como 'drivers' de 12mm que destacan los sonidos agudos y los graves.

Los Enco Air5s son los primeros auriculares de diseño 'semi in ear' de OPPO que, combinan tecnología de cancelación de ruido adaptativa en tiempo real y un sistema de cancelación de voz personalizado para ofrecer una sensación de inmersión.

Con una frecuencia de muestreo de 800 kHz, responde con mayor rapidez a los cambios en el sonido ambiental, lo que, según ha explicado OPPO, proporciona un rendimiento de la cancelación de ruido más efectivo y estable.

Este dispositivo, desvelado en el evento que OPPO ha celebrado este jueves en Madrid, presenta un diseño acústico abierto y ergonómico semiintraauricular, que permite que los auriculares se adapten mejor a los contornos de la oreja y reduce la rensión en largos periodos de uso.

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Los Enco Air5s están equipados con un 'driver' dinámico de 12 mm de diseño personalizado, que incorpora una bobina de alambre de aluminio revestido de cobre de alta calidad. Esto, junto con el diseño 'Acoustic Cavity Design', hace que los auriculares reproduzcan agudos nítidos, graves más prominentes y voces claras.

Ofrecen también mejora adaptativa de sonido y una personalización más profunda con el ecualizador '10-band Custom EQ'.

Aparte, los auriculares Enco Air5s tienen soporte para la conectividad a través de Bluetooth 6.0 y con la tecnología OPPO Smart Bluetooth, que hace que la conexión se mantenga estable. Admiten uso con asistente de voz y la función de inteligencia artificial 'AI Translate', para la traducción cara a cara cuando se habla con otra persona y la interpretación simultánea.

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La batería de estos auriculares ofrece hasta 48 horas de reproducción total usando la funda de carga. OPPO ha destacado la durabilidad de este componente que, asegura, conserva más del 80 por ciento de su capacidad original tras mil ciclos de carga.

Los auriculares Enco Air5s estarán disponibles en la tienda online oficial de OPPO en dos colores, Lunar White (blanco) y Starlight Purple (morado), por 79 euros.