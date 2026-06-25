Agencias

Mueren tres personas en un bombardeo de Israel contra el sur de Líbano pese al alto el fuego

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Al menos tres personas han muerto este jueves en un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano a pesar del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego en la región de Oriente Próximo, del que las autoridades israelíes se han distanciado.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, las víctimas iban en un vehículo que ha sido alcanzado por un dron en la carretera que une las localidades de Zautar y Maifadún, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.

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Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.

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