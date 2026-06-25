Lula anuncia el envío a Venezuela de un equipo de rescate y de un hospital de campaña

Río de Janeiro, 25 jun (EFE).- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves que Brasil enviará a Venezuela un equipo de rescate integrado por 36 bomberos y los materiales necesarios para montar un hospital de campaña, como ayuda para superar la tragedia causada por el terremoto que dejó al menos 188 muertos.

El líder progresista brasileño dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales que esa ayuda fue definida en una conversación que tuvo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que trataron "la mejor forma de ofrecer apoyo al país vecino".

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Según el mandatario, Brasil enviará el viernes a Venezuela en un carguero militar una misión humanitaria de búsqueda y rescate integrada por 36 bomberos especializados en este tipo de operaciones, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones.

En el mismo carguero serán enviadas nueve toneladas de equipos para ayudar en la búsqueda de supervivientes y en el socorro a las víctimas.

Lula agregó que el sábado, en otro carguero militar, Brasil enviará los equipos necesarios para el montaje de un hospital de campaña, así como cien purificadores de agua que pueden ser alimentados con energía solar, medicinas y material médico para cirugías.

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"Seguiremos acompañando el desarrollo de los trabajos de socorro a las víctimas para ofrecer todo el apoyo necesario a nuestros hermanos venezolanos", dijo.

Poco antes de su publicación, en un acto público, Lula relató que conversó con Rodríguez para coordinar el envío de esa ayuda.

"Convocamos a varios ministros para coordinar el envío de toda la ayuda necesaria: agua potable, bomberos, defensa civil, alimentos y medicamentos", dijo Lula en un evento en el que pidió solidaridad para el pueblo venezolano.

"Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para ayudar a Venezuela a salir de esta confusión del terremoto", agregó.

El jefe de Estado ya había manifestado su "gran preocupación y consternación" por el impacto de los dos sismos que golpearon el norte de Venezuela.

El Caribe venezolano fue sacudido el miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que ya deja unos 188 muertos y 1.520 heridos, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, según los últimos reportes. EFE

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