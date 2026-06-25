Luis de la Fuente: "La actuación del otro día no invita a hacer cambios"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, se mostró partidario de repetir su último once contra Uruguay este viernes en el tercer encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026, sin especular y pensando solo en sumar los tres puntos ya que "se crece muy bien ganando", para alimentar la confianza en el torneo.

"La actuación del otro día (contra Arabia) no invita a hacer cambios, pero estoy muy contento con lo que hicieron los que salieron y con lo que veo en los entrenamientos. Cualquiera que salga lo hará bien. Daremos un último repaso, pero yo ya sé quién va a jugar", dijo en rueda de prensa, con una idea distinta a la 'revolución' en el once que planteó en el segundo partido.

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El preparador de 'La Roja' atendió a los medios en la previa al duelo en el Akron de Guadalajara (México), donde España tratará de seguir creciendo tras empatar con Cabo Verde y ganar a Arabia Saudí para certificar el primer puesto del Grupo H. "No empecemos a pensar a decir lo que voy a decir después. La valoración puede cambiar mucho. Tan concentrados estábamos contra Cabo Verde como mañana con Uruguay", afirmó, seguro de su planteamiento.

De la Fuente hizo mención a la derrota de Alemania contra Ecuador o al sufrimiento de Inglaterra, para recordar que el Mundial está siendo muy igualado. "Cabo Verde fue un aprendizaje que nos hizo mejores para afrontar mejor el futuro, en la vida es todo un aprendizaje. El segundo partido fue poner esas fortalezas en el juego y que saliera bien, fieles a nuestra idea", dijo.

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"El partido contra Uruguay va a ser totalmente diferente, por el rival, por lo que hay en juego, por la exigencia. La mejor de las noticias sería que nosotros nos reconociéramos como equipo. En este tipo de partidos, haciendo las cosas muy bien, también se puede perder. Vamos a ser fieles a nuestra idea, que es la que nos ha hecho fuertes y la que podría llevarnos lejos", añadió.

Por otro lado, De la Fuente confesó su admiración por Marcelo Bielsa, seleccionador 'charrúa'. "He sido y soy un gran admirador de Bielsa. Cuando estuvo en el Athletic, yo estaba en el paro y estuve seis meses yendo a Lezama, grabé todos sus entrenamientos y aprendí mucho de él. Ha sido muy innovador en muchos aspectos. Marcelo ha evolucionado", apuntó, recordando al Athletic Club de Old Trafford.

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"Ahora no es tan exigente en el marcaje al hombre, pero en esa evolución, nuestras ideas pasan por conocer bien a los jugadores que entrenamos. Su mayor virtud es sacar un gran rendimiento", añadió, dejando claro que Uruguay es más que "garra". "Son futbolistas con talento y garra, muchos de ellos están en la Liga española y todos de un nivel altísimo. Y en lo táctico, con Bielsa, también. Va a ser un partido tremendamente duro. El fútbol es dificultad, esfuerzo, ese tipo de partido va a ser mañana", comentó.

Por otro lado, De la Fuente dejó un gran elogió a Mikel Oyarzabal y habló de su elección el último partido con Pedri y Dani Olmo. "Están los 26 con una motivación excepcional. Es la suerte que tenemos. Están todos ansiosos, esa motivación en positivo. Creo que tanto Nico como cualquier otro, lo que tenemos que hacer es mantener nuestra identidad. No salirnos del guion, seguir mejorando desde una base que es reconcible y mejorable", dijo.

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"Oyarzabal, un grande de los grandes, por fin estamos empezando a reconocerle en España, por fin, gracias. Oyarzabal es una persona muy inteligente, eso se nota también en el terreno de juego. Uno de los mejores delanteros que juega al espacio, entre líneas, en banda. Siempre bien. Esa interpretación que tiene del fútbol la tienen muy pocos futbolistas", añadió, antes de hablar de la dupla Olmo-Pedri.

"Sí (me convenció), pero de igual manera me ha convencido otras veces con Fabián, con Merino, Zubimendi. En esas demarcaciones tenemos 6, 7 jugadores y tienen que jugar tres. Me gustó mucho la aportación de ambos (Olmo y Pedri), pero igual me gustó cuando salió Merino, o cuando salió Fabián. Es una suerte la que tengo", dijo.

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Por otro lado, el preparador riojano volvió a las preguntas sobre los minutos que jugará Lamine Yamal o Nico Williams. "Lamine, de igual manera que Nico, quizá Nico podía estar más justo, no es cuestión de tiempo, se toman decisiones según se van desarrollando los partidos. Vamos a valorar con ambos, como con el resto, lo que consideremos más importante para el equipo. Veremos si hay que darle minutos de inicio o ya avanzado el partido", afirmó.

"Lamine fuera de todo esto es un chico de 18 años que está en periodo de madurez, que tiene la suerte de tener un talento único, llamado a ser genio del fútbol. Sabe aguantar la presión mediática y le lleva a ser un futbolista genial. La persona lleva a ser mejor futbolistas, está muy centrado en cuál es el camino que tiene que recorrer para conseguir lo que quiere en el futuro", añadió.

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De la Fuente insistió en que se ven favoritos porque confían en sus "posibilidades", "con el máximo respeto a todos los rivales". "Él único partido importante es el de Uruguay. Nosotros pensamos en ganar, nada más, se especulaba con jugar contra Argentina. No creo en eso, para llegar a la final hay que jugar contra los grandes equipos. Nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. En el fútbol, y en mi vida, solo sé jugar, y vivir, para ganar y ganar, y ser mejor. Se crece muy bien ganando", terminó.