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Los Reyes trasladan su solidaridad, cariño y apoyo a Venezuela tras los terremotos

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Los Reyes Felipe VI y Letizia han trasladado su "apoyo", "solidaridad" y "cariño" a los venezolanos tras los devastadores terremotos que han asolado el país en las últimas horas, dejando al menos una treintena de muertos.

"Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país,", han expresado en un mensaje en la cuenta oficial de la Casa del Rey en la red social X.

Asimismo, los Reyes han transmitido su "solidaridad, cariño y fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre". "Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas", han asegurado.

El Gobierno ya ha ofrecido a las autoridades de Venezuela el apoyo tanto de la UME y la AECID y está a la espera de poder concretar esta ayuda, según han informado fuentes de Exteriores. Por ahora no hay constancia de españoles muertos o heridos en la tragedia, según ha informado el ministro de. Exteriores, José Manuel Albares.

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