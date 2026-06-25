Agencias

Detienen a líder criminal vinculado a extorsión y homicidios en oeste de México

Guardar
Google icon

Ciudad de México, 25 jun (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron en Michoacán, en el oeste de México, a Ernesto Rafael ‘N’, alias ‘Sierra 1’, quien estaría vinculado a una banda criminal que cometía delitos como extorsión, homicidio y secuestro en la región y era un objetivo prioritario del Gobierno federal.

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la detención, y precisó que el presunto delincuente ya había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones.

“Al momento de su detención contaba con orden de aprehensión vigente y está relacionado con la investigación por el homicidio de un productor mezcalero en Morelia”, aseveró el funcionario.

Según García Harfuch, el arresto se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, en un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad local, la Fiscalía estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

PUBLICIDAD

Ernesto Rafael ‘N’ fue detenido durante un cateo en un inmueble en el que se decomisaron armas de alto poder, droga, y en el cual también fue detenida una mujer.

El presunto delincuente está relacionado a diversas investigaciones por delitos de alto impacto; entre ellas, destaca su probable responsabilidad en el homicidio del empresario mezcalero Sergio ‘R’, ocurrido el 22 de mayo de 2025 en la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre.

PUBLICIDAD

También se le investiga por su participación en el secuestro agravado de tres hombres durante el año pasado. EFE

Últimas Noticias

Ucrania y el Banco Mundial logran un pacto de apoyo a Kiev de unos 3.000 millones de euros

Infobae

Una nueva edición genética revela un factor esencial en el desarrollo de embriones humanos

Infobae

Un "proyectil desconocido" impacta en un carguero en Ormuz, según una agencia británica

Infobae

La Bolsa de Milán sube un 0,28 % impulsada por el optimismo en el sector tecnológico

Infobae

Policía de Ecuador detona un explosivo hallado en los exteriores de sede judicial de Quito

Infobae