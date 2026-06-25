Agencias

De la Espriella da un mes a los grupos armados colombianos para someterse a la justicia

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Bogotá, 25 jun (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio un mes a los grupos armados ilegales para someterse a la justicia e insinuó que no llevará a cabo negociaciones de paz con ninguno de estos, como las que ha realizado el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

"A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón (...) y organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin", expresó De la Espriella al recibir la credencial como presidente electo.

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