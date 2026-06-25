Así es OPPO Bubble, el accesorio pequeño y magnético para el móvil que se convierte en un "asistente fotográfico"

OPPO ha acompañado el lanzamiento de la serie Reno16 con un nuevo dispositivo magnético, OPPO Bubble, que ha presentado como un "asistente fotográfico" que amplía las opciones de la cámara del 'smartphone'.

El evento que OPPO ha celebrado este jueves en Madrid ha sido el escaparate elegido para presentar OPPO Bubble, un dispositivo magnético de diseño circular y tamaño reducido (de 7 mm de grosor) que pesa unos 35 gramos.

Este accesorio puede colocarse en la carcasa trasera del 'smartphone' o desacoplarse para usarlo de manera remota, lo que amplía las opciones de uso de la cámara, su principal objetivo.

Para ello, sincroniza su pantalla de 1,73 pulgadas con la cámara principal del móvil, para convertirse en una especie de monitor que permite previsualizar las capturas antes de realizarlas, ya sea un selfi, una foto grupal u alguna otra composición creativa.

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De manera remota, y a través de conectividad Bluetooth, también funciona como visor y obturador, a una distancia de hasta 10 metros. Esto permite, por ejemplo, controlar el temporizador, el zoom óptico y cambiar entre modos de fotografía o vídeo sin tocar el teléfono.

Aunque OPPO Buble actúa como un "asistente fotográfico", OPPO ha destacado también la personalización de este accesorio, ya que la pantalla puede mostrar imágenes estáticas, vídeos cortos de hasta cinco segundos, texto e incluso mascotas virtuales.

Este accesorio es resistente al agua y al polvo (IP54) y ofrece 21 días de uso con una sola carga y una imagen estática con su batería de 550mAh. Estará disponible por 129 euros.